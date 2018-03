Team Stronach-Pressedienst: Franz Koloini nicht für TS-Bewegung tätig

Klarstellung

Wien/Klagenfurt (OTS) - Zu aktuellen Gerüchten rund um eine eventuelle Tätigkeit des ehemaligen Protokollchefs des Landes Kärnten, Franz Koloini, für das Team Stronach stellt der Pressedienst in einer kurzen Stellungnahme fest: "Franz Koloini steht in keinerlei Zusammenhang oder Geschäftsbeziehung mit dem Team Stronach Kärnten und ist hier auch in keiner Form erwünscht."

