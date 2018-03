Martha Wolf Kindergarten der MedUni Wien eröffnet

Wien (OTS) - Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Vizerektorin Karin Gutiérrez-Lobos, Georg Kraft-Kinz, Generaldirektor-Stellvertreter der Raiffeisen-Landesbank Niederösterreich-Wien, sowie Christian Morawek, Geschäftsführer der Wiener Kinderfreunde eröffneten heute den neuen Betriebskindergarten der Medizinischen Universität Wien in der Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik.

Mit der neu geschaffenen Kinderbetreuungseinrichtung baut die MedUni Wien - sie wurde 2011 als "Familienfreundliche Universität" ausgezeichnet - ihr Angebot für berufstätige Eltern weiter aus. Dazu MedUni Wien-Vizerektorin Karin Gutiérrez-Lobos: "Der neue Beriebskindergarten ist Teil des umfassenden Familienservices der MedUni Wien für alle MitarbeiterInnen und Studierende. Insbesondere Kinderbetreuungseinrichtungen sind ein wichtiger Beitrag für die Vereinbarkeit von Beruf bzw. Studium und Familie. Ich freue mich deshalb sehr, dass der Martha Wolf Kindergarten nun in Betrieb ist."

Anlässlich der offiziellen Eröffnung des Martha Wolf Kindergartens unterstrich Beamten- und Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, "Bildung ist der Rohstoff der Zukunft. Und eines ist ganz klar: Der Kindergarten ist die erste und wichtigste Bildungseinrichtung. Darum freue ich mich besonders darüber, dass an der MedUni Wien nun so eine wichtige erste Bildungseinrichtung angesiedelt ist."

Voraussetzung für einen Betreuungsplatz im Kindergarten ist, dass mindestens ein Elternteil in einem Dienstverhältnis zur MedUni Wien steht bzw. dort inskribiert ist. Ein weiteres Kriterium ist zudem die Berufstätigkeit des zweiten Elternteils. Der neue Kindergarten soll vor allem jenen Eltern offen stehen, denen es bisher nicht möglich war, ihre Kinder im AKH-Betriebskindergarten unterzubringen. Ausgestattet wurde der Kindergarten mit insgesamt 55 Betreuungsplätzen mit Unterstützung der Raiffeisen-Landesbank Niederösterreich-Wien und wird in Kooperation mit den Wiener Kinderfreunden betrieben. Benannt ist der Kindergarten nach Martha Wolf (1882 - 1926), die 1909 an der Universität Wien promovierte und Wiens erste Zahnärztin war. Zusätzlich zu ihrer beruflichen Tätigkeit an der 1. Wiener Schulzahnklinik setzte sich Wolf für die Ernennung von SchulärztInnen ein und publizierte zum Thema "Frauen als Ärztinnen".

Service

Der neue MedUni Wien Kindergarten am Standort Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien, nahm Anfang September den Betrieb auf, verfügt über einen Garten und betreut Kinder im Alter von 11 Monaten bis 6 Jahren. Geöffnet ist die Kinderbetreuungseinrichtung Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr.

Medizinische Universität Wien - Kurzprofil

Die Medizinische Universität Wien (kurz: MedUni Wien) ist eine der traditionsreichsten medizinischen Ausbildungs- und Forschungsstätten Europas. Mit fast 7.500 Studierenden ist sie heute die größte medizinische Ausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum. Mit ihren 31 Universitätskliniken, 12 medizintheoretischen Zentren und zahlreichen hochspezialisierten Laboratorien zählt sie auch zu den bedeutendsten Spitzenforschungsinstitutionen Europas im biomedizinischen Bereich. Für die klinische Forschung stehen über 48.000m2 Forschungsfläche zur Verfügung.

