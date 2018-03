Einladung Pressekonferenz: Steirische Apotheken messen die Muskelkraft

Kostenlose Vorsorgeaktion ab 1. Oktober

Graz (OTS) - Ab dem 50. Lebensjahr kann die Muskelkraft deutlich abnehmen. Den altersbedingten Abbau von Muskelmasse, Muskelkraft und Muskelfunktion nennt man Sarkopenie. Sie kann die Mobilität einschränken und die Lebensqualität stark beeinträchtigen. Um dem Verlust an Muskelkraft im Alter entgegenzuwirken, rufen die steirischen Apotheken ab 1. Oktober eine umfassende Vorsorgeaktion ins Leben. Die steirischen Apothekerinnen und Apotheker machen dabei auf das Thema aufmerksam und messen in den Apotheken mit speziellen Geräten kostenlos die Funktionsfähigkeit der Muskulatur. Betroffene können danach an einem dreimonatigen Betreuungsprogramm teilnehmen. Die breit angelegte Gesundheitsaktion "Hol dir deine Kraft zurück!" findet unter der Patronanz des Landes und in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer für Steiermark statt.

Wir laden herzlich zur Pressekonferenz mit anschließendem Fototermin in die Sonnenapotheke ein.

Pressekonferenz: Steirische Apotheken messen die Muskelkraft



Ihre Gesprächspartner sind:

- Mag. Kristina Edlinger-Ploder, Landesrätin für Gesundheit

- Univ.-Prof. Dr. Regina Roller-Wirnsberger, Meduni Graz

- Mag. pharm. Valerie Odelga, Apothekerin und Koordinatorin der

Vorsorgeaktion

- Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger, Präsident der Apothekerkammer

Steiermark



Datum: 23.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Sonnenapotheke

Jakominiplatz 24, 8010 Graz



