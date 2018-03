Zum neidisch werden: die neuen Wabi Boots von Camper mit GORE-TEX® Produkttechnologie

Die neuen Wabi Boots von Camper setzen ein modisches Statement in der kalten Jahreszeit und überzeugen dank GORE-TEX® Membrane mit Funktion. Kuschelig warme und trockene Füße - jetzt kann der Winter kommen!

Die neuen Boots für die kommende Herbst/Winter Saison sind einfach der perfekte Begleiter für jedes Outfit. Ob zur Jeans oder zum Lieblingsrock - die vielseitigen Trendtreter machen jeden Look zum Hingucker in den kalten Monaten. Und nicht nur das: Durch die mikroporöse GORE-TEX® Membrane sind die Stiefel zusätzlich auch dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv.

Ursprünglich als Hausschuh gedacht sind die Wabi GORE-TEX® Schuhe nun bereit die Straßen zu erobern. Das angesagte Casual-Design in warmen Farben machen die Boots zum idealen Wohlfühl-Schuh und in Kombination mit dicken Strumpfhosen zum echten Hingucker.

Hippe Schale, funktionaler Kern

Das Obermaterial der Wabi Boots aus Wolle fühlt sich ebenso kuschelig an, wie es aussieht. Bequem und trotzdem stilsicher verleihen sie jedem Outfit den Extrakick urbaner Lässigkeit und sind dank GORE-TEX® Technologie wind- und wetterfest. Die mikroporöse Membrane erlaubt überschüssiger Hitze nach außen zu entweichen und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Wasser. Zusammen mit der wasserabweisenden Wolle hält sie so die Füße trocken und vermeidet das unangenehme Kältegefühl im Winter. Die Gummisohle sorgt darüber hinaus für guten Halt auch auf rutschigem Untergrund und die Fütterung aus Wolle hält die Füße angenehm warm.

Der Wabi Boot bringt Farbe in die dunkle Jahreszeit

Nicht nur die Füße bleiben durch den Wabi Boot warm und gemütlich. Der kuschelige Style lässt durch seine starken Farben wie dunklem Rot oder sonnigem Gelb die Augen erstrahlen. Und für alle, die es schlichter mögen, gibt es die Schuhe in lässigem Grau.

Die Wabi Boots gibt es für Damen von Größe 35 bis 41 zum UVP von 135EUR und für kleine Trendsetter ab Größe 23 (UVP ab 91EUR).

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik.

Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

