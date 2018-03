Ecobuild Southeast Asia zeigt Lösungen von morgen schon heute

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Messe: Die führende Veranstaltung Südostasiens für nachhaltiges Design, Baukonstruktion und bebaute Umgebung.

Veranstaltungstermin: 17. bis 19. September 2013

Ort: Putra World Trade Centre (PWTC), Kuala Lumpur, Malaysia

Ecobuild Southeast Asia, die führende Veranstaltung für nachhaltiges Design, Baukonstruktion und bebaute Umgebung, wird über 150 Ausstellern aus 22 Ländern vom 17. bis 19. September 2013 im Putra World Trade Centre eine Plattform bieten, um die neuesten Konzepte, Anlagen, Materialien und Technologien aus dem Bereich des ressourcenschonenden Bauens zu präsentieren.

Auf der Ecobuild Southeast Asia stehen neben der Bedeutung einer nachhaltigen bebauten Umgebung auch verschiedene Lösungen im Mittelpunkt, die zu Effizienz- und Qualitätsverbesserungen beitragen und gleichzeitig die Umweltbelastung und die Betriebskosten senken. Die bemerkenswerte Unterstützung von bedeutenden Branchenakteuren ist ein Beleg für den grossen Stellenwert der Ecobuild Southeast Asia in der ASEAN-Region. Neben einer langfristigen Geschäftspartnerschaft mit dem CIDB des Bauministeriums zählen hierzu auch Y.B Datuk Haji Fadillah bin Haji Yusof, der die Veranstaltung eröffnen wird, sowie das Ministerium für Energie, Grüne Technologie und Wasserwirtschaft (KeTTHA), das Ministerium für Aussenhandel und Industrie (MITI) und viele mehr.

Y.Bhg. Dato' Sri Ir. Dr. Judin Abdul Karim, Hauptgeschäftsführer des CIDB, erklärte: "Die Baubranche gilt als Hauptverursacher von Umweltproblemen. Im Kern besagt die nachhaltige Entwicklung, dass wir bei der Verbesserung der bebauten Umgebung die Regenerationsfähigkeit der natürlichen Umgebung sowie ihre Funktion als Lebenserhaltungssystem der Erde niemals beeinträchtigen dürfen. Wir sind davon überzeugt, unser Ziel - nämlich Wissen, Kompetenzen und Technologien aus dem Bereich des ressourcenschonenden Bauens mit anderen zu teilen - im Zuge der Ecobuild verwirklichen zu können."

Während des dreitägigen Konferenzprogramms, das anregende technische Seminare und Diskussionsrunden umfasst, werden führende Nachhaltigkeitsexperten aus aller Welt auf der Ecobuild Southeast Asia vertreten sein. BRE, Foster & Partners, Autodesk, AECOM, Carbon Trust und Faithful & Gould sind nur einige der zahlreichen führenden Branchenexperten, die ihre Fachkenntnisse und Kompetenzen im Rahmen der Messe mit anderen teilen werden.

Eliane van Doorn, Leiterin der Geschäftsentwicklung von UBM ASEAN, erklärt: "Die Ecobuild Southeast Asia bietet politischen Entscheidungsträgern, Fachbesuchern und Verbrauchern eine ideale Plattform, um neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen und aus erster Hand von Branchenexperten und führenden Entscheidungsträgern zu lernen."

Sie ergänzt: "Die strategische Einbindung von Green Build Asia, Eco Light Asia und Solar Asia stellt sicher, dass die Ecobuild Southeast Asia der Treffpunkt schlechthin für die Nachhaltigkeitsbranche sein wird."

Der Event begrüsst die Unterstützung des kohlenstofffreien Autos Nissan Leaf als offizielles Transportmittel der Ecobuild Southeast Asia, wodurch die Bedeutung der Senkung unserer Kohlenstoffbilanz bekräftigt wird.

Nähere Informationen erhalten Sie auf http://www.ecobuildsea.com.

Hinweise an Redakteure:

1. Informationen zu UBM Asia (http://www.ubmasia.com)

UBM Asia gehört zu UBM plc, einem an der Londoner Börse gelisteten Unternehmen. UBM Asia hat seine Firmenzentrale in Hongkong und ist mit Tochtergesellschaften in ganz Asien, darunter UBM China in Schanghai, Hangzhou, Guangzhou und Peking, in 19 verschiedenen Marktsektoren vertreten. Wir verfügen über mehr als 240 Produkte, darunter Handelsmessen, Konferenzen, Fachpublikationen, B2B-/B2C-Portale und virtuelle Event-Services. Als führender Messeveranstalter Asiens und grösster kommerzieller Veranstalter in China, Indien und Malaysia setzen wir die führenden Veranstaltungen ihrer Art in ganz Asien in Szene. Unsere 200 Events, 24 Publikationen und 16 vertikalen Portale werden von über 1.000.000 qualitativ hochwertigen Ausstellern sowie Besuchern, Konferenzteilnehmern, Werbetreibenden und Abonnenten aus aller Welt genutzt. Hinzu kommen hochwertige Face-to-Face- und Business-Matching-Veranstaltungen, qualitativ hochwertige Eilmeldungen zu aktuellen Markt- und Branchentrends sowie rund um die Uhr geöffnete Online-Handelsnetze und Beschaffungsplattformen. Wir beschäftigen 1.100 Mitarbeiter in 21 asiatischen Grossstädten - von Japan bis in die Türkei.

2. Informationen zu UBM plc (http://www.ubm.com)

UBM plc ist ein führendes globales Wirtschaftsmedienunternehmen. Wir informieren Märkte, stellen über Veranstaltungen sowie Online- und Printmedien den Kontakt zwischen Käufern und Verkäufern her und bieten ihnen alle erforderlichen Informationen, die sie für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit benötigen. Wir konzentrieren uns auf professionelle Kundengruppen aus der Wirtschaft, angefangen bei Ärzten und Spieleentwicklern über Journalisten bis hin zu Schmuckhändlern, Landwirten und Apothekern aus aller Welt. Mehr als 6.500 Mitarbeiter arbeiten in über 40 Ländern in spezialisierten Teams zusammen, um diese Kundengruppen zu versorgen, sie bei ihrer Geschäftstätigkeit zu unterstützen und die effektive und effiziente Funktionsweise des Marktes zu fördern.

Rückfragen & Kontakt:

Nähere Informationen erhalten Sie von Herrn Norman und Herrn

Adzli unter der Rufnummer +603-2176-8788. Nähere Informationen

erhalten

Sie von Herrn Adrian und Herrn Norman unter der Rufnummer

+603-2176-8788

bzw. per E-Mail an Adrian.Pereira @ ubm.com oder Norman.Zainal @ ubm.com.

Diese

Pressemeldung stammt von: The Marketing Communication (MARCOM)

Department,

UBM ASEAN, A-8-1, Lvl 8, Hampshire Place Office, 157, Hamphire 1,

Jalan

Mayang Sari, 50450 Kuala Lumpur. Tel.: +603-2176-8788. Fax:

+603-2164-8786.