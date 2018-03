ORF Ö1-Mittagsjournal / Dienstag, 17.Sep 2013 12:00.00

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Wetter - Rainer Schultheis

Geiselnahme NÖ - Ursula Köhler

Hintergründe zum Wilderer - Robert Salzer

Kurzinterview Michael Bauer, Sprecher Verteidigungsministerium -Petra Pichler

Akt. Lage Geiselnahme NÖ - Ursula Köhler

Rote Reformpläne bei Steuern - Wolfgang Werth

Reaktionen vom Gipfel d. Sozialpartner - Barbara Herbst

Ministerrat vor der Wahl - Katja Arthofer, Andreas Jölli

Kampf um die Frauen im Wahlkampf - Regina Pöll, gel: Monika Feldner-Zimmermann

Wahlkampfreportage: BZÖ und Stronach - Eva Haslinger, Astrid Plank JP-Trailer: Alt werden in der Fremde: Gastarbeiter in Pension -Astrid Plank

Costa Concordia: Bergung erfolgreich - Barbara Ladinser

Wer übernimmt Kosten der Costa Concordia Bergung? - Manuel Marold USA-Iran - Christian Lininger

D: Grüne Misere - Johannes Marlovits

Geiselnahme Lilienfeld

Geiselnahme Lilienfeld: ModGespräch mit Barbara Reichmann - Hubert Arnim-Ellissen, Barbara Reichmann

Film "Look of Love"/ Pornokönig - Arnold Schnötzinger

Wetter - Rainer Schultheis

Nachrichten - Alexander Jonach

Englische Nachrichten - Genevieve Johnson

Französische Nachrichten - Blaise Gauquelin

Moderation: Arnim-Ellissen Hubert

Regie: Pisa-Maiwald Andrea

Rückfragen & Kontakt:

Produktion Ö1-Journale

Tel +431/50101 18447