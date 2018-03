"Du und das Tier" am 28. und 29. September 2013 in Tulln

Das traditionelle Herbstfest für große und kleine Tierfreunde vor den Toren Wiens

Wien (OTS) - Am 28. und 29. September 2013 findet am Messegelände in Tulln wieder die traditionelle Internationale Rassehundeschau in Verbindung mit der Messe "Du und das Tier" statt.

Es werden daher nicht nur Hunde sondern auch die verschiedensten Kleintiere, Vögel, Ponys und Rassekatzen zu sehen sein.

Ein internationales Richterkollegium aus zahlreichen Nationen ist gefordert, aus über 250 Rassen die vitalsten und schönsten Hunde auszuwählen.

Dem interessierten Besucher bietet sich ein attraktives und abwechslungsreiches Programm rund um den Rassehund:

- über 3000 Hunde aus einem bunten Spektrum von über 250 Rassen

- Viel Show, Action und Spaß bei den Vorführungen (Ehrenring Halle 1), der Rettungshundebrigade (nur Sonntag), Agility Vorführung ÖGV Tulln, Zughundevorführung, Juniorhandling, Trickdog- und Dogdancing-vorführungen, der Militärhundevorführung des Militärhundezentrums Kaisersteinbruch (nur Samstag) und natürlich der Präsentation der schönsten Hunde der Ausstellung.

Im Freigelände - Dogdiving und Agility! Erleben Sie den ultimativen Wasser Weitsprung Wettbewerb für Hunde!

- Kindergewinnspiel mit tollen Preisen!! Hüpfburg, Kinderschminken, Kletterturm vom österreichischen Alpenverein, Rundfahrten am Gelände mit den Zughunden und Ponyreiten runden das Kinderprogramm ab.

- Auch heuer wieder im Programm: Action mit der Freiwilligen Feuerwehr Tulln sowie Informationen über die Freiwillige Feuerwehr und Feuerwehrjugend.

- Am Samstagnachmittag Wahl der Gruppensieger aus 7 FCI Gruppen. Absoluter Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag die Wahl des schönsten Hundes der Ausstellung - BEST IN SHOW - aus den Gruppensiegern der 10 FCI Gruppen.

- Information und fachkundige Beratung in allen Hundefragen beim INFO - Center des Österreichischen Kynologenverbandes und den INFO -Ständen der diversen Rasseklubs.

- Ein breites Angebot an Hundeaccessoires und Tiernahrung lädt zum Einkaufen ein.

Öffnungszeiten:

10:00 Uhr Beginn des Richtens in allen Ringen

ab 13:00 Uhr Programm im Ehrenring

ab 14:30 Uhr Wahl der schönsten Hunde der Ausstellung

Rasseneinteilung:

Samstag: alle Terrier, Dackel, Schlittenhunde, Spitze, alle Jagdhunde z.B. Spaniels und Retriever, alle Windhunde.

Sonntag: alle Schäferhunde, Gebrauchshunde, Hüte-, Hirten- und Sennenhunde, Schnauzer, Molosser, sowie alle Begleithunde wie z.B. Pudel, Bichons, Zwergspaniels.

Zusätzlich veranstalten diverse Klubs am anderen Tag eine Klubausstellung (somit erhalten die Besucher die Möglichkeit diese Rassen an beiden Tagen zu sehen)!

Eintrittspreise:

Tageskarte Euro 9,--

erm. Tageskarte Euro 5,--

(Schüler, Pensionisten, Behinderte mit Ausweis)

Kinderkarte Euro 2,--

Familienkarte Euro 15,--

Besucherhunde haben freien Eintritt, benötigen aber einen Impfpass mit gültiger Tollwutimpfung.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Kynologenverband (ÖKV)

Siegfried-Marcus-Straße 7

2362 Biedermannsdorf

Tel.: 0043(0)2236/710 667

e-mail: office(at)oekv.at

hompepage: www.oekv.at