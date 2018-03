Business Technology Award: Wissenstransfer entscheidet über Erfolg von IT-Outsourcing / McKinsey verleiht zum vierten Mal Preis an Nachwuchswissenschaftler - Jury aus Wirtschaft und Wissenschaft

Düsseldorf (ots) - Oliver Krancher (31) von der Universität Bern ist der diesjährige Gewinner des mit 7.500 Euro dotierten Business Technology Award. Mit diesem Preis zeichnet die Unternehmensberatung McKinsey & Company Nachwuchswissenschaftler für herausragende Arbeiten im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Technologie aus. Krancher überzeugte die Fachjury mit seiner Untersuchung über den Wissenstransfer bei der Auslagerung von Software-Wartungsprozessen. "Oliver Krancher hat mit seiner Arbeit auf hervorragende Weise demonstriert, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in der Wirtschaftsinformatik direkten praktischen Nutzen haben können. Damit hat er sowohl Wissenschaftlern als auch Praktikern neue Impulse für ihre Arbeit geliefert", begründet Florian Schaudel, Jurymitglied und Partner bei McKinsey, die Entscheidung. Mit den Ergebnissen der Untersuchung können beispielsweise Unternehmen, die ihre Software von Fremdfirmen warten lassen, sicherstellen, dass beim Outsourcing kein Wissen verloren geht - und dadurch die Produktivität verbessern.

Zweiter wurde Henrik Leopold (27) von der Humboldt-Universität Berlin. In seiner Arbeit untersuchte er, wie Unternehmen mit Hilfe von Analysesoftware die Modelle ihrer Geschäftsprozesse automatisiert in leichter verständliche Textbeschreibungen umsetzen können. Den dritten Platz belegten Anton Pussep (29) und Markus Schief (31), beide von der Technischen Universität Darmstadt, mit ihrer Analyse zu Geschäftsmodellen in der Softwareindustrie.

Der Business Technology Award wurde in diesem Jahr bereits zum vierten Mal vom McKinsey Business Technology Office (BTO) ausgeschrieben. Im BTO ist die Beratung von Klienten zu strategischen IT-Themen gebündelt. Entscheidungskriterien für die Preisvergabe waren Innovationsgrad und praktische Relevanz der Arbeiten, ihre konzeptionelle und methodische Qualität sowie die Präsentation. Mitglieder der Jury aus Wissenschaft und Wirtschaft waren: Prof. Hans Ulrich Buhl (Universität Augsburg), Prof. Andreas Dengel (TU Kaiserslautern), Dr. Markus Löffler (McKinsey), Björn Münstermann (McKinsey), Chittur S. Ramakrishnan (ehemaliger CEO der RWE IT GmbH und CIO der RWE-Gruppe), Dr. Florian Schaudel (McKinsey), Prof. Tim Weitzel (Otto-Friedrich-Universität Bamberg) und Prof. Robert Winter (Universität St. Gallen).

Hintergrund

Das Business Technology Office (BTO) von McKinsey ist mit weltweit mehr als 750 Beratern eines der größten und am schnellsten wachsenden Büros von McKinsey. BTO-Berater arbeiten für international führende Unternehmen an Projekten im Spannungsfeld von Wirtschaft und Technologie.

McKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führende Unternehmensberatung für das Topmanagement. 28 der 30 DAX-Konzerne zählen aktuell zu den Klienten. In Deutschland und Österreich ist McKinsey mit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv.

