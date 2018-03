Auswertung Mietwagen-Sommer 2013: Preisexplosion in Italien und Portugal

Köln (ots) - Die Sommerferien 2013 bescherten Mietwagen-Urlaubern in Italien und Portugal Preise, die im Schnitt ungefähr ein Fünftel teurer waren als im letzten Jahr. Wer seinen Mietwagen für Portugal zudem erst kurz vor der Reise buchte, zahlte mehr als viermal so viel wie Urlauber, die weiter im Voraus reserviert hatten. Ähnliche Preiserhöhungen für Last Minute-Buchungen trafen auch Mietwagen-Reisende an anderen Zielen. Dies ergab die Analyse von rund 10 Millionen Mietwagen-Angeboten durch billiger-mietwagen.de.

Die folgende Übersicht zeigt die Veränderungen der Mietwagen-Preise im Sommer 2013 gegenüber 2012 in den 10 beliebtesten Urlaubsländern. Während die Preise in Italien, Portugal und Griechenland deutlich höher waren, blieben sie in Spanien auf ähnlichem Niveau wie im letzten Jahr, obwohl sich dort sonst größere Jahresschwankungen ergeben.

Land: Italien Tagespreis 2013: 38,15 EUR Veränderung zu 2012: 20,6 %

Land: Portugal Tagespreis 2013: 39,65 EUR Veränderung zu 2012: 19,1 %

Land: Griechenland Tagespreis 2013: 35,57 EUR Veränderung zu 2012: 13,0 %

Land: USA Tagespreis 2013: 34,65 EUR Veränderung zu 2012: 5,5 %

Land: Deutschland Tagespreis 2013: 41,31 EUR Veränderung zu 2012: 5,3 %

Land: Österreich Tagespreis 2013: 35,61 EUR Veränderung zu 2012: 5,1 %

Land: Großbritannien Tagespreis 2013: 27,52 EUR Veränderung zu 2012: 2,2 %

Land: Spanien Tagespreis 2013: 28,09 EUR Veränderung zu 2012: 2,1 %

Land: Frankreich Tagespreis 2013: 38,09 EUR Veränderung zu 2012: -1,3 %

Land: Kanada Tagespreis 2013: 42,30 EUR Veränderung zu 2012: -3,7 %

[Kosten pro Tag für einen Mietwagen der Economy-Klasse (z. B. VW Polo), Versicherungen ohne Selbstbeteiligung]

Sparen konnte in den Sommerferien 2013 vor allem, wer seinen Mietwagen früh genug buchte. In Italien und Portugal z. B. waren Mietwagen nicht nur allgemein gegenüber dem Vorjahr teurer, kurzfristige Buchungen kosteten besonders viel: Auf Sardinien stiegen die Preise für Mietwagen ab Olbia in den 10 Wochen vor den Sommerferien um 153 %, für Faro binnen 3 Wochen um 148 %. Auf Sardinien lag dies an der unerwartet starken Mietwagen-Nachfrage auf der Insel, die für die ansässigen Vermieter schwieriger zu befriedigen war als auf dem Festland. In Portugal war besonders die kurzfristige Nachfrage stärker. Aufgrund von Finanzierungsproblemen hatten viele Vermieter ihre Mietwagen-Flotten verkleinert, was zu den starken Preissteigerungen führte.

Auch in anderen Städten zeigten sich Preissteigerungen bei Last Minute- gegenüber kurzfristigen Buchungen, wie folgende Übersicht verdeutlicht.

Stadt: Olbia Tagespreis vor Anstieg: 30 EUR Max. Tagespreis in Ferien: 76 EUR Steigerung: 153 % Preisanstieg 10 Wochen vor Ferien

Stadt: Faro Tagespreis vor Anstieg: 23 EUR Max. Tagespreis in Ferien: 57 EUR Steigerung: 148 % Preisanstieg 3 Wochen vor Ferien

Stadt: Wien Tagespreis vor Anstieg: 30 EUR Max. Tagespreis in Ferien: 74 EUR Steigerung: 147 % Preisanstieg 4 Wochen vor Ferien

Stadt: Hamburg Tagespreis vor Anstieg: 31 EUR Max. Tagespreis in Ferien: 68 EUR Steigerung: 119 % Preisanstieg 5 Wochen vor Ferien

Stadt: Frankfurt Tagespreis vor Anstieg: 30 EUR Max. Tagespreis in Ferien: 62 EUR Steigerung: 107 % Preisanstieg 4 Wochen vor Ferien

Stadt: München Tagespreis vor Anstieg: 31 EUR Max. Tagespreis in Ferien: 62 EUR Steigerung: 100 % Preisanstieg 4 Wochen vor Ferien

Stadt: Catania Tagespreis vor Anstieg: 31 EUR Max. Tagespreis in Ferien: 60 EUR Steigerung: 94 % Preisanstieg 3 Wochen vor Ferien

Stadt: Berlin Tagespreis vor Anstieg: 30 EUR Max. Tagespreis in Ferien: 47 EUR Steigerung: 57 % Preisanstieg 6 Wochen vor Ferien

[Kosten pro Tag für einen Mietwagen der Economy-Klasse (z. B. VW Polo), Versicherungen ohne Selbstbeteiligung]

Bei den meistgebuchten Mietwagen-Ländern lag im Sommer 2013 erstmals Deutschland vor Spanien. Dies zeigt, dass mehr Reisende mit dem Auto in die Ferien fuhren, statt per Flug anzureisen und den Mietwagen vor Ort abzuholen. Urlauber tendierten in diesem Sommer außerdem zu kürzeren Reisen, die sie kurzfristiger buchten. Durchschnittlich dauerte eine Mietwagen-Reise 8,9 Tage und war damit 2,8 % kürzer als 2012. Urlauber buchten ihre Wagen im Schnitt 38,8 Tage vor Abfahrt und damit 3,9 % kurzfristiger als im Jahr zuvor, Spanien-Reisende entschieden sich im Schnitt sogar 10 % später. Diese Entwicklungen könnten an den Unruhen in Ägypten liegen, aufgrund derer sich viele Urlauber für eine spontane Umbuchung entschieden.

Die folgende Übersicht zeigt die beliebtesten Mietwagenreise-Länder im Sommer 2013 sowie Reisedauer und Vorbuchungszeit und die jeweiligen Veränderungen gegenüber 2012.

Rang: 1 Reiseland: Deutschland Reisedauer: 5,4 Tage Veränderung zu 2012: -3,9 % Vorbuchungszeit: 18,6 Tage Veränderung zu 2012: -6,2 %

Rang: 2 Reiseland: Spanien Reisedauer: 9,7 Tage Veränderung zu 2012: -2,7 % Vorbuchungszeit: 44,6 Tage Veränderung zu 2012: -9,9 %

Rang: 3 Reiseland: Italien Reisedauer: 9,9 Tage Veränderung zu 2012: -3,2 % Vorbuchungszeit: 47,1 Tage Veränderung zu 2012: -2,1 %

Rang: 4 Reiseland: USA Reisedauer: 11,9 Tage Veränderung zu 2012: 1,6 % Vorbuchungszeit: 48,5 Tage Veränderung zu 2012: 7,7 %

Rang: 5 Reiseland: Portugal Reisedauer: 10,1 Tage Veränderung zu 2012: -3,4 % Vorbuchungszeit: 46,2 Tage Veränderung zu 2012: 1,2 %

[Kosten pro Tag für einen Mietwagen der Economy-Klasse (z. B. VW Polo), Versicherungen ohne Selbstbeteiligung]

Die Analyse ergab weiterhin, dass immer mehr Kunden Wert auf eine gute Mietwagen-Versicherung legen: 87,3 % der Kunden entschieden sich für eine Diebstahl- und Vollkasko-Versicherung ohne Selbstbeteiligung, womit sie im Schadensfall zwischen 500 und 2.000 Euro sparen. In Ländern, in denen Kunden noch zwischen den Optionen "mit" und "ohne Selbstbeteiligung" wählen können, entschieden sich viele für mehr Sicherheit: In Italien buchten 92,8 % ohne Selbstbeteiligung, in Portugal 88,2 %. In Spanien und den USA werden kaum noch Mietwagen mit Selbstbeteiligung angeboten.

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist der größte Mietwagen-Preisvergleich in Deutschland. Nutzer sparen bis zu 50 Prozent und profitieren von der transparenten Darstellung der Angebote: Versicherungen und Zusatzleistungen sind auf einen Blick vergleichbar. Kunden können sich von Reisefachleuten über eine kostenlose Infoline beraten lassen. Bis 24 Stunden vor Anmietung ist die Stornierung des Mietwagens kostenfrei. 2013 kürte "FOCUS-MONEY" das Internetportal zum 4. Mal in Folge zum "besten Mietwagenvermittler". Beim "umfangreichsten Test" deutscher Mietwagen-Portale erhielt es von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) und N24 in der Kategorie "Transparenz" die Bestnote 1,3 und wurde Gesamtsieger aus 14 Portalen. TÜV SÜD zeichnete das Unternehmen 2013 zum 9. Mal in Folge mit dem "s@fer-shopping"-Zertifikat für sehr hohe Qualität und Sicherheit aus. Über 140.000 Mietwagen-Kunden bewerten billiger-mietwagen.de durchschnittlich mit 4,5 von 5 Sternen.

Rückfragen & Kontakt:

Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008, E-Mail:

presse @ billiger-mietwagen.de,

Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099,

www.billiger-mietwagen.de