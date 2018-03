Goldener Spielfilm-Oktober auf Bibel TV / Sechs deutschsprachige TV-Premieren

Hamburg (ots) - Bibel TV bringt Schwung in den Herbst: Allein im Oktober zeigt der Sender sechs deutschsprachige Spielfilm-Premieren. Insgesamt sind an den vier Wochenenden 22 Spielfilme im Programm des christlichen Senders zu sehen. Weitere Neuausstrahlungen folgen im November und Dezember.

Spielfilme gehören zu den beliebtesten Sendungen der Bibel TV Zuschauer. Im Oktober zeigt der Sender ein wahres Feuerwerk an internationalen Produktionen, die damit erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen sind. "Bibel TV - so bunt wie das Leben" heißt das Motto der Herbstoffensive, und so bunt ist auch die Spielfilmauswahl. Ein echtes Highlight ist der erst 2012 produzierte Film "Apostel Petrus und das letzte Abendmahl": In den Kerkern Roms erinnert sich der gealterte Apostel Petrus an seine Zeit mit Jesus von Nazareth.

Spannend und äußerst bewegend ist "Sarahs Entscheidung": Die hübsche Sarah klettert die Karriereleiter hoch, da wird sie unerwartet schwanger - wofür soll sie sich entscheiden, für die Karriere oder für das Baby? Um das Thema Zukunft geht's in dem actionreichen Film "Jerusalem Countdown". In "Der große Traum vom Erfolg" soll erstmals ein nationaler Champion im Frauen-Basketball gekrönt werden - die winzige katholische Frauen-Universität "Immaculata" kämpft mit um den Sieg. "October Baby" beruht auf der wahren Lebensgeschichte einer Frau, die ihre eigene Abtreibung überlebte. "Sieben Tage in Utopia" handelt von einem Profi-Golfer namens Luke, der nach einer Turnierblamage verzweifelt ins Dorf Utopia flieht, wo er einen neuen Ansatz zum Leben findet. In "Das vergessene Pferd - Saving Winston" gelingt es der jungen Ashley aus dem Teufelskreis ihres selbstzerstörerischen Lebensstils herauszukommen. Ebenfalls erstmals auf Bibel TV: "Die Zehn Gebote" ist eine spannende Neuverfilmung der biblischen Geschichte über das Leben von Mose und den Auszug der Israeliten aus Ägypten. In "Briefe an Gott" wendet sich der achtjährige Junge Tyler, unheilbar an einem Hirntumor erkrankt, an den Allerhöchsten - per Post.

Insgesamt zeigt der Sender in der aktuellen Programmsaison 20 internationale Spielfilme neu, die meisten davon in deutschsprachiger Erstausstrahlung. Auch im November und Dezember dürfen die Bibel TV Zuschauer daher an jedem Wochenende ein attraktives Spielfilmangebot erwarten.

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Der Familiensender bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

Sendetermine der neuen Spielfilme auf Bibel TV: Briefe an Gott Freitag, 4.10., 20:15 Uhr Samstag, 5.10., 15:00 Uhr Apostel Petrus und das letzte Abendmahl Samstag, 05.10., 20:15 Uhr Sarahs Entscheidung Freitag, 11.10., 20:15 Uhr Samstag, 12.10., 15:00 Uhr Jerusalem Countdown Samstag, 12.10., 20:15 Uhr Der große Traum vom Erfolg Freitag, 18.10., 20:15 Uhr Samstag, 19.10., 15:00 Uhr Die Zehn Gebote Teil 1: Samstag, 19.10., 20:15 Uhr Teil 2: Sonntag, 20.10., 20:15 Uhr Sieben Tage in Utopia Samstag, 26.10., 20:15 Uhr Das vergessene Pferd - Saving Winston Sonntag, 27.10., 20:15 Uhr

