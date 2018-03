ANSCHOBER/FELIPE/HOLUB/RÖSSLER: Erstaunt über Plakate der Bundes-VP gegen Rot-Grün

Linz (OTS) - "Wir vier arbeiten mit der jeweiligen Landes-ÖVP in unseren Landesregierungen ausgesprochen gut zusammen. Ein wichtiger Teil dieser Kooperation war und ist der Aufbau einer neuen politischen Kultur in unseren Bundesländern. Umso überraschter sind wir über die aktuellen Plakate der Bundes-VP gegen Rot-Grün. Denn alle vier aufgestellten Behauptungen auf diesen Plakaten sind erfunden und unwahr. Auf Landesebene ist eine derartige politische Unkultur nicht unser Stil", betonen jene vier Grünen Regierungsmitglieder, die sich in ihren Ländern mit der VP in Koalition befinden."

