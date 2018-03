Der Flughafen Kopenhagen setzt die Software-Plattform von Quintiq zur Personalplanung ein

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Copenhagen Airports, Betreiber des verkehrsreichsten Flughafen-Drehkreuzes in der nordischen Region, hat bekannt gegeben, dass er nun Quintiq für seine Personalplanung einsetzt.

Der Flughafen Kopenhagen (CPH) hat mit seinen 140 Flugzielen und über 60 Fluggesellschaften im letzten Jahr mehr als 23,3 Millionen Passagiere abgefertigt. Quintiq, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung, hat eine einzige integrierte Software-Plattform zur Verfügung gestellt, um CPH's Personalplanung mit seinen über 2.100 Mitarbeitern zu optimieren.

Quintiq ersetzt mehrere Altsysteme, die vorher von CPH genutzt wurden. Die erste Phase der Quintiq Software-Implementierung ist vor kurzem in Betrieb gegangen und wird dem Flughafenbetreiber einen effizienteren Einsatz seines Personals ermöglichen. CPH hat begonnen, die Personalplanungsanwendung von Quintiq zur Erstellung der Dienstpläne und Aufgabenverteilung zu verwenden. Neben der Berücksichtigung von Gewerkschafts- und dänischen Arbeitsvorschriften wird das neue System eine bessere Transparenz und Übersichtlichkeit bei der Personalplanung in den 11 Abteilungen des Flughafen Kopenhagens ermöglichen.

Die nächste Phase der Quintiq Software-Implementierung ist momentan in Bearbeitung. Sie umfasst den Einsatz einer mobilen Anwendung, die Integration in die Lohn-und Gehaltsabrechnung von SAP und die Automatisierung wichtiger Planungsaufgaben.

"Die Verwendung mehrerer Systeme für die Einsatzplanung des Personals und die Aufgabenverwaltung in 11 Abteilungen war ein sehr komplexer Prozess. Wir haben uns für die Anwendung von Quintiq entschieden, weil sie eine bessere Übersichtlichkeit und Flexibilität bei der Bearbeitung von Echtzeit-Ereignissen bietet, insbesondere mit der mobilen Anwendung", meint Kristian Durhuus, COO von Copenhagen Airports.

"Flughäfen und Flugsicherungsorganisationen nutzen Lösungen von Quintiq, um mehr als die Hälfte des weltweiten Luftraums zu bewältigen", sagt Arjen Heeres, COO von Quintiq. "Vom grössten Flughafenbetreiber in Nordeuropa ausgewählt zu werden, festigt unsere Position als führender Lösungsanbieter im Luftfahrtsektor. Wir freuen uns, mit dem Flughafen Kopenhagen zusammen an der Optimierung seiner Personalplanung arbeiten zu können."

Über Copenhagen Airports

Copenhagen Airports (Københavns Lufthavne A/S) besitzt und betreibt den internationalen Flughafen in Kastrup (CPH) sowie den Flughafen Roskilde, der vorwiegend auf Taxi-, Geschäfts- und Schulungsflüge ausgerichtet ist. Copenhagen Airports beschäftigt 2.100 Mitarbeiter und ist für alles, von Schutz und Sicherheit, Transport und täglicher Wartung über den Bau neuer Einrichtungen und die Routenerstellung bis hin zur Planung der langfristigen Ziele des Flughafens verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cph.dk

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede dieser Herausforderungen mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.quintiq.de

