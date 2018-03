"Die große Chance" - zweite Castingshow am 20. September

Neue Talente wollen in die Live-Shows

Wien (OTS) - Schuhplattler, Sänger, Rapper und Musiker - am Freitag, dem 20. September 2013, eröffnen Alice Tumler und Andi Knoll um 20.15 Uhr in ORF eins die zweite "Die große Chance"-Castingshow. Dann versuchen wieder neue vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten, von den Juroren - Zabine, Karina Sarkissova, Sido und Peter Rapp -ein Ticket für die Live-Shows zu erhalten, die ab 18. Oktober im ORF-Zentrum in Wien über die Bühne gehen.

In der zweiten von fünf Castingshows sind am 20. September unter anderem mit dabei:

Peter Gallaun ist 20 Jahre alt und hat erst vor einem Jahr mit dem Singen begonnen. Der Wiener entstammt einer musikalischen Familie und besucht eine HTL, da seine Eltern (beide Opernsänger) wollen, dass er zuerst etwas "Anständiges" lernt, bevor er zu musizieren beginnt. Von seiner Casting-Teilnahme wussten sie nichts. Aus Tirol kommen die Schattseitigen: "Alle Single, alle ledig, alle kinderlos. Noch!" So der Leitsatz der Schuhplattlergruppe. Ob sie auch mit ihrem Können überzeugen, erfährt das Publikum in der Show. Der neunjährige Gabriel aus Tirol hat großen Spaß, im Internet Musik zu hören und neue Bewegungen zu lernen. Sein Vater hat bemerkt, dass er sehr gut tanzt. Ob das die Jury genauso sieht?

Die Band Kaiser Franz Josef aus Niederösterreich gibt es in dieser Formation seit vier Monaten. Sham (Sänger) gründete die Band, Tom stieß nach einiger Zeit durch die Info seines Schlagzeuglehrers dazu, und Can wurde regelrecht "aufgegabelt". Ihre Wurzeln finden sich bei Led Zeppelin und ACDC. Und so möchten sie in klassischer Dreierbesetzung die Bühne rocken und die Jury begeistern. Robert Stacher ist 40 Jahre alt und zaubert seit seinem 13. Lebensjahr. Nun möchte er der Welt beweisen, dass Zauberei mehr ist als Kaninchen im Hut und Tauben im Ärmel.

Bernd und Michael aus der Steiermark sind die Didge Triggers - sie lernten einander 2002 im Fitnessstudio kennen und versuchen seit damals, die Faszination des Didgeridoos an ihr Publikum weiterzugeben. Ebenfalls aus der Steiermark: Die rappenden Zwillinge Patrick und Kevin sind 21 Jahre alt. Da sie sich aufgrund des Studiums räumlich trennen mussten, freuen sie sich umso mehr auf das gemeinsame Musizieren. Die Jury möchten sie mit einer Eigenkomposition überzeugen. Schon seit mehr als zehn Jahren spielt sich die Hausmusik der Lebenshilfe Hartberg als integrative Gruppe in die Herzen des Publikums. Mit vorwiegend steirischer Volksmusik wird Lebensfreude und Spaß an der Musik versprüht. Nach dem Motto "Feiern wir gemeinsam und alle auf einer Ebene" machen die sechs Musikanten gelebte Integration spürbar und wollen damit die Jury begeistern.

Philip Berto ist 25 Jahre alt und arbeitet als Lagerarbeiter. Der Burgenländer singt seit elf Jahren in Karaokebars. Auch seine Frau lernte er in einer solchen Bar kennen. Ob er die Jury mit seinem Gesang überzeugen kann, wird sich zeigen. Renato Rubi studierte Elektroingenieur auf den Philippinen. Da das Studium in Österreich nicht anerkannt wurde, arbeitet er in Salzburg als Küchenhilfe. Der 39-Jährige stand noch nie auf einer großen Bühne. Er sang immer nur für sich allein, bis er bei einem philippinischen Weihnachtsfest auf die Idee kam, für seine Verwandten zu singen. Diese waren total begeistert und ermutigten ihn, weiterzumachen. Nun möchte Renato auch die Jury und das Publikum von sich überzeugen.

Backstage beim ORF-eins-Event und Tickets für die Live-Shows

Auf Tuchfühlung mit Österreichs Talenten - ab 18. Oktober gehen im ORF-Zentrum die Live-Shows über die Bühne. Begleitend dazu bietet ORF-Backstage - wie auch schon mit großem Erfolg bei den ersten beiden Staffeln - die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der "Großen Chance" zu werfen und die auftretenden Talente bei ihren Proben im größten Fernsehstudio des Landes zu erleben. Alle Infos zu den Spezialführungen und auch zu einem eigenen "Die große Chance"-Kindergeburtstag sind unter backstage.ORF.at abrufbar. Wer bei einer der Live-Sendungen im Studio dabei sein möchte, hat ab sofort unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Shows am 18. und am 25. Oktober zu erwerben.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet.

Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

