Einladung zum Pressegespräch von "Alzheimer Austria" anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages 2013

Mittwoch, 18. September 2013, 10 Uhr, Café Landtmann (Universitätsring 4, 1010 Wien)

Wien (OTS) - Der "Welt-Alzheimer-Tag" - die Bedürfnisse von Betroffenen und Angehörigen - 110.000 Demenz-Kranke in Österreich, weitere 500.000 mit Symptomen einer leichten kognitiven Beeinträchtigung (MCI) - Die gesundheitliche und gesellschaftliche Dimension von Alzheimer - Ein nationaler Demenz-Plan für Österreich -Neue Konzepte in der Frühbehandlung - Erst-Präsentation des neuen interdisziplinären österreichischen Expertenpapiers "Souvenaid(R) -ein diätetisches Lebensmittel in der Behandlung der frühen Alzheimer-Krankheit"

