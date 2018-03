Dmexco Messe-Highlight: Professionelles Facebook-Marketing mit der All-In-One-Plattform FACELIFT FanActivator[TM] / Hamburger Technologieunternehmen auf der Dmexco 2013

Hamburg (ots) - FACELIFT, einer der weltweit führenden Technologieanbieter für Facebook-Marketing, präsentiert den Besuchern auf der internationalen Dmexco, wie Marken das größte soziale Netzwerk effizient nutzen. Auf Enterprise-Level Facebook-Apps schnell und ohne Programmierkenntnisse selbst erstellen, das Budget für Facebook-Werbung strategisch einsetzen sowie Fanpages mit weltweit einzigartigen Möglichkeiten verwalten - das und weitere Funktionen der All-In-One-Plattform FanActivator[TM] demonstriert FACELIFT live in Köln.

Advertising, Targeting und Apps zählen zu den Schwerpunktthemen auf der zweitägigen Kongressmesse am Rhein. Wie werbetreibende Unternehmen diese Themen bestmöglich in ihre Facebook-Strategie integrieren, gehört zum Spezialgebiet von FACELIFT. Das Kernprodukt FACELIFT FanActivator[TM] liefert die entsprechenden Tools, mit der Marken auf Facebook maximalen Erfolg erzielen. "Mit den vier Modulen unserer All-In-One-Plattform erreichen wir gewünschte Zielgruppen präzise und ohne Streuverlust", sagt Benjamin Schroeter, Co-Gründer und Chief Executive Officer von FACELIFT. "Zudem bieten wir über 50 verschiedene App-Mechanismen, mit denen zahlreiche Facebook-Aktionen gespielt werden können."

Neben der All-In-One-Plattform stellt FACELIFT sein "Certified Agency Program" vor - ein Schulungs- und Qualifizierungsangebot für Social Media-fokussierte Agenturen, die FanActivator[TM] im vollen Funktionsumfang nutzen und dazu entsprechenden Content liefern. "Wir bieten unseren Partneragenturen umfangreiche Trainings an und forcieren eine enge Partnerschaft bei der Umsetzung der Kundenstrategien", sagt Teja Töpfer, Co-Gründer und Chief Operations Officer bei FACELIFT. "Als Technologiedienstleister empfehlen wir zertifizierte Agenturen regelmäßig an unsere Kunden weiter", sagt Töpfer.

Die von FACELIFT entwickelte FanActivator[TM] Plattform basiert auf einem benutzerfreundlichen SaaS-System, mit dem Facebook-Aktivitäten zentral von einem Ort gemanagt werden können und alle Beteiligten in Echtzeit Informationen erhalten. Alle Prozesse rund um die Enterprise-Software entsprechen dem höchsten Sicherheitsstandard ISO 27001 und werden in Deutschland gehostet. Im Juli dieses Jahres wurde FACELIFT in Facebooks "Preferred Marketing Developer Program" (kurz:

PMD) aufgenommen. "FACELIFT verfügt jetzt nicht nur über den weltweit größten App-Katalog, sondern ist der einzige deutsche Anbieter mit einer PMD-zertifizierten All-In-One-Lösung", sagt Töpfer.

Alle Fragen zu FACELIFT FanActivator[TM] sowie zu aktuellen Facebook-Marketingthemen beantworten die Experten am Messestand Nr. 055 und Nr. 059 (Gang C) in der Halle 7.1.

Über FACELIFT:

Die FACELIFT brand building technologies GmbH wurde im Februar 2011 von Benjamin Schroeter und Teja Töpfer gegründet. Beide halten 100 Prozent der Firmenanteile. FACELIFT ist ausschließlich auf professionelle Lösungen für Facebook-Marketing spezialisiert. Mit dem Kernprodukt FACELIFT FanActivator[TM] arbeiten mehr als 500 namhafte Marken und Agenturen weltweit. Das Hamburger Technologieunternehmen beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter weltweit - neben dem Hauptsitz in Hamburg gibt's es weitere Büros im europäischen Ausland sowie in Dubai, Singapur und São Paulo. Zu den aktuellen Neukunden von FACELIFT gehören u.a. IKEA Schweiz, TUI Cruises, Peek & Cloppenburg, hotel.de und die Techniker Krankenkasse.

