Immer wenn es regnet ... will der Hund raus

Jeder Hundebesitzer kennt es: tägliche Gassigänge sind Pflicht und das nicht nur im Sonnenschein. Auch bei Wind und Regen heißt es:

GORE-TEX® Funktionsjacke an und raus geht es an die frische Luft. Damit auch die Füße bei jedem Gassi-Wetter trocken und wohl temperiert bleiben, sind GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Produkttechnologie die beste Wahl.

Hunde sind des Menschen treuer Freund und uns in vielen Dingen ähnlich. Der wohl größte Unterschied: während wir bei Schmuddelwetter die gemütliche Couch vorziehen, brauchen die Vierbeiner reichlich Auslauf. Damit Herrchen und Frauchen dabei keine nassen, kalten oder schweißfeuchten Füße bekommen, ist funktionales Schuhwerk besonders wichtig. GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Technologie sind dank mikroporöser Membrane dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv. Das Geheimnis: Die funktionale Membrane umschließt den ganzen Fuß. Dadurch können überschüssige Wärme und Feuchtigkeit nach außen abtransportiert werden, Nässe jedoch nicht in den Schuh eindringen. Egal, ob Regen oder Wärme - GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Produkttechnologie sind perfekt für jedes Wetter.

Stilsicher Gassi gehen

Je interessanter die Wege und Pfade für den Hund, desto unwegsamer sind sie in der Regel für den Zweibeiner. Trotzdem kein Grund die ausgelatschten Treter anzuziehen - schließlich ist auch beim Flanieren mit dem Hund ein angesagter Look an den Füßen gefragt. Dass Funktion und Stil kein Wiederspruch sind, zeigen die GORE-TEX® Schuhe mit SURROUND[TM] Technologie.

Wetterfeste Alleskönner

Der neu interpretierte Mokassin von ara garantiert durch die SURROUND[TM] Produkttechnologie einen besonders hohen Tragekomfort. Durchdachte Details wie Nadelperforationen, kontrastierende Nähte und raffinierte Lackeinsätze machen ihn zum Hingucker.

Mit dezenten Streifenapplikationen, Nähten in Kontrastfarben sowie den abgestimmten Farbkombinationen sind die Männer-Sneaker von Fretz Men sportlich und bequem.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

