AVISO 20.09.: Große SommerLeseClub-Abschlussparty in der Hauptbücherei

Wien (OTS) - Gemeinderat Heinz Vettermann, die für Leseförderung zuständige Bezirksschulinspektorin Elisabeth Fuchs und der bibliothekarische Leiter der Büchereien Wien, Markus Feigl, feiern am 20. September gemeinsam mit 150 Kindern den Abschluss des zweiten SommerLeseClubs in der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz 2a.

Für drei gelesene Bücher bekommen die Kinder ein Lesezertifikat, das in der Schule als Nachweis für außerschulisches Leseengagement vorgelegt werden kann. Das musikalische Rahmenprogramm kommt von Sun Sun Yap und Hans Tschiritsch. Weiters gibt es eine Preisverlosung.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen.

Wann: 20. September ab 15.30 Uhr

Wo: Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz 2a

Weitere Informationen unter

www.buechereien.wien.at

www.kirango.at

Rückfragen & Kontakt:

Monika Reitprecht

MA 13 - Büchereien

Telefon: 4000-84567

E-Mail: monika.reitprecht @ wien.gv.at

