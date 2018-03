"Schickeria Deluxe": Mit Steven Bernadotte Graf Af Wisborg und Georgina Fleur auf dem roten Teppich der Berlinale / Folge 2 der neuen Doku-Soap am Mittwoch, 18. September, um 20:15 Uhr bei RTL II

"Schickeria Deluxe" gewährt amüsante Einblicke in den extravaganten Alltag von Deutschlands Reichen und Schönen. In der neuen Folge steht Steven Bernadotte Graf Af Wisborg kurz vor seinem Debut auf dem roten Teppich mit Georgina Fleur. Georg Weiss alias "Bussi Schorschi" hat mit der Schlagersängerin Lara Bianca Fuchs seinen ersten großen Auftritt. Bikini-Modedesignerin Carmen Diaz möchte in Saint Tropez ihre zweite Filiale eröffnen.

Steven Bernadotte Graf Af Wisborg wurde zum ersten Mal auf die Berlinale eingeladen. Für diesen Event hat sich der 26-Jährige seine Freundin Georgina Fleur an die Seite geholt. Damit Steven auf dem roten Teppich wirklich auffällt, lässt er sich von einem Make-Up-Aritst den Körper verzieren. Georg Weiss alias "Bussi Schorschi" träumt von einer Karriere als Schlagersänger. Zusammen mit der österreichischen Schlagersängerin Lara Bianca Fuchs hat er seinen ersten großen Auftritt auf dem Hopfgartener Schlagerfestival.

Ibizas Bikini-Modedesignerin Carmen Diaz möchte nach Saint Tropez expandieren, bisher aber fehlt ihr die richtige Location. Deshalb bittet sie ihre langjährige Freundin und Hellseherin Lilo von Kiesenwetter um Rat. Außerdem bekommt Carmen Besuch von ihrem Zwillingsbruder Thomas. Seitdem Carmen auf Ibiza wohnt, sehen sich die beiden leider nur noch selten. Die Müllers, das sind Vater Andreas, Mutter Nicole, die Kinder Jan-Hendrick und Maurice-Etienne, wohnen in einem noblen Viertel in Köln. Am wichtigsten ist der Familie der Zusammenhalt. Für den diesjährigen Familientag fahren sie gemeinsam in den Kletterpark. Außerdem wollen sie ihre Jungs überraschen und ihnen einen lang ersehnten Wunsch erfüllen.

"Schickeria Deluxe", Mittwoch, den 18. September, um 20:15 Uhr bei RTL II

