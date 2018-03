VHS Hietzing: Hietzinger Bildungs-Informations-Tage 2013

Neue Informationsplattform zu Ausbildung, Lehre und erstem Job erstmals am 19. und 20. September

Wien (OTS) - Bei den Bildungs-Informations-Tagen 2013, die erstmals am 19. und 20. September in der VHS Hietzing (13. Hofwiesengasse 48) stattfinden, können sich alle Interessierten unbürokratisch über (Aus-)Bildungsangebote in ihrer Region erkundigen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, direkt mit VertreterInnen einzelner Betriebe und Schulen in Kontakt zu treten. "In wirtschaftlich schwierigen Zeiten bedarf es einer besseren Vernetzung zwischen Jugendlichen, Schulen, Arbeitgebern und Beratungseinrichtungen. Aus diesem Grund habe ich gemeinsam mit der VHS Hietzing die Hietzinger Bildungs-Informations-Tage ins Leben gerufen", so der Initiator des Projekts Marcel Höckner. Jugendliche können sich schnell und einfach über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. "Mit dieser Initiative wollen wir Jugendlichen, Eltern und LehrerInnen eine Informationsplattform rund um die Themen 'Ausbildung, Lehre, erster Job' zur Verfügung stellen", betont VHS Hietzing-Direktor Robert Streibel.

Informationen regionaler Betriebe und Bildungseinrichtungen

Um bestmögliche Informationen bieten zu können, wurden Betriebe und Schulen der Region eingebunden. "Das Ziel ist es, gemeinsam mit Schulen und Betrieben aus der Region Wien-Süd und den entsprechenden Beratungseinrichtungen aktiv zu werden, um allen Interessierten ein vielfältiges Informationsspektrum anbieten zu können", so Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Reinhard Feistritzer, der als Schirmherr die Hietzinger-Bildungs-Informations-Tage 2013 unterstützt.

Weitere Informationen unter www.vhs.at/hietzing. Der Eintritt ist frei.

Factbox:

Hietzinger Bildungs-Informations-Tage 2013

Donnerstag, 19.09.2013 9 - 17 Uhr

Freitag, 20.09.2013 9 - 15.30 Uhr

VHS Hietzing, Hofwiesengasse 48, 1130 Wien

