Die Abschlussveranstaltung des Hult Prize findet anlässlich der Clinton Global Initiative statt

(PRN) - - Der mit USD 1 Million dotierte Hult Prize wird anlässlich der Jahrestagung der Clinton Global Initiative in New York von Präsidenten Bill Clinton überreicht

New York (ots/PRNewswire) - Am 23. September 2013 treffen sich Führungskräfte aus der gesamten Welt anlässlich der Jahrestagung der Clinton Global Initiative (CGI) im Sheraton New York Hotel & Towers. Daran nimmt zum ersten Mal auch die nächste Generation sozialer Unternehmer teil: die Finalisten des Hult Prize 2013.

Die sechs Teams, mit insgesamt 26 Wettbewerbsteilnehmern, haben sich bereits gegen mehr als 10.000 Hochschul- und Universitätsstudenten aus über 150 Ländern durchgesetzt. Die Herausforderung? Die Schaffung eines sozialen Unternehmens, das die Bereitstellung von Nahrungsmitteln in unterernährten Gemeinschaften sicherstellt, insbesondere für jene 200 Millionen Menschen, die in den Slums der Städte leben.

"Dies ist unsere Chance, der nächsten Generation die Möglichkeit zu geben, sich der dringlichsten Probleme unserer Welt anzunehmen", sagt Ahmad Ashkar, Gründer und CEO des Hult Preises. "Fast eine Milliarde Menschen hungern täglich und ohne neue Lösungen werden die Probleme der Nahrungsverknappung noch schwerwiegender."

Die von den Finalisten des Hult Prize entwickelten Lösungen werden anlässlich des Hult Prize Global Finals [Weltweite Schlussveranstaltung des Hult Prize] vorgestellt. Die Veranstaltung findet am ersten Tag der viertägigen CGI-Tagung statt.

Die Teams werden von einer Experten-Jury beurteilt, die sich (in alphabetischer Reihenfolge) wie folgt zusammensetzt:

-- Desh Deshpande, President and Chairman, Sparta Group -- Ertharin Cousin, Executive Director, World Food Program -- Kathy Calvin, President and CEO, United Nations Foundation -- Muhammad Yunus, Nobelpreisträger und Gründer, Grameen Bank -- Peter Sands, Group CEO, Standard Chartered Bank -- Premal Shah, Mitgründer und President, Kiva -- Steve Andrews, CEO, SolarAid

Das Gewinnerteam erhält USD 1 Million an Startkapital und einen Preis, der vom ehemaligen Präsidenten Bill Clinton übergeben wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hultprize.org.

Die Vergabe des Hult Prize wird durch die Unterstützung der Familien Hult und des Gönners, des schwedischen Unternehmers Bertil Hult, Gründer von EF, Education First, ermöglicht.

Über den Hult Prize In den vergangenen vier Jahren brachte der Hult Prize über 24.000 Hochschul-und Universitätsstudenten zusammen, um einige der dringlichsten Probleme der Welt zu lösen. Diese jährliche Initiative ist der weltweit größte Studentenwettbewerb für soziale Zwecke. Er wurde von Ahmad Ashkar, einem Absolventen der Hult International Business School gegründet. Die Herausforderung dieses Jahres lautet "Die Nahrungsmittelkrise" und wurde von dem Hauptpartner, Präsident Clinton, persönlich ausgewählt. Der Hult Prize wird seit seiner ersten Vergabe im Jahr 2009 von der Familie Hult finanziert. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.hultprize.org und, wenn Sie uns auf Twitter @hultprize folgen.

Über die Clinton Global Initiative Die 2005 von US-Präsident Bill Clinton gegründete Clinton Global Initiative (CGI), eine Initiative der Bill, Hillary und Chelsea Clinton Foundation, bringt Führungskräfte aus aller Welt zusammen, um innovative Lösungen für die dringlichsten Probleme der Welt zu finden und umzusetzen. Auf den Jahresversammlungen der CGI treffen sich über 150 Staatsoberhäupter, 20 Nobelpreisträger, Hunderte CEOs führender Unternehmen, Vorstände von Stiftungen und NGOs, bedeutende Philanthropen und Medienvertreter. Die Mitglieder der CGI haben bisher mehr als 2.300 Zusagen gemacht, die bereits den Lebensstandard von über 400 Millionen Menschen in mehr als 180 Ländern verbessern. Der Gesamtwert dieser Zusagen wird bei vollständiger Finanzierung und Umsetzung auf $ 73,5 Milliarden beziffert. Weitere Informationen finden Sie auf www.clintonglobalinitiative.org.



