Besucher der Hong Kong International Bakery Expo finden unzählige Geschäftschancen vor

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Die Hong Kong International Bakery Expo (HKIBE) öffnet erneut ihre Türen im Hong Kong Convention and Exhibition Centre vom 5. bis 7. Dezember 2013. Der Veranstalter, Vertical Expo Services Co., Ltd. (VE), versprach heute eine bedeutend größere Ausstellung als letztes Jahr.

Laut Global Industry Analytics (2012) wird der Weltmarkt für Bäckereiprodukte bis zum Jahr 2017 ein Volumen von 447 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei der Asiatisch-Pazifische Raum mit 6 % bis 2017 das höchste jährliche Wachstum verzeichnet. "Angesichts des boomenden Markts können wir bei der HKIBE viele alte und neue Aussteller begrüßen", so Kenny Lo, CEO von VE.

Wilton Enterprises, ein globaler Konzern, baut seinen Auftritt im Asiatisch-Pazifischen Raum aus und hilft seinem Partner in Hongkong, Complete Deelite Ltd., bei der Errichtung einer Zucker-Kunst-Zone. Hier zeigen 5 internationale Kuchen-Meister aus England und den USA bei einem Zucker-Kunst-Workshop ihr Können. Dolce Vita hat eine Marketingvereinbarung bei der HKIBE für mindestens 2 Jahre unterzeichnet und will seine Top-Produkte für die Kuchendekoration und Zutaten nach Asien bringen, der Markt mit dem weltweit schnellsten Wachstum.

Mit dem American Egg Board und der Korea Bakery Association erhält die HKIBE weitere internationale Unterstützung. Es haben sich bereits Besucher aus vielen Ländern angemeldet, darunter Australien, Kanada, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Singapur, Thailand, Taiwan und die USA.

Über 90 % der Frühanmelder suchen nach neuen Zulieferern und potenziellen Partnern für Back- und Konditoreiprodukte und Kaffee, Zutaten, Aromastoffe und Zumischungen, Geräte und Verpackungsprodukte. Dunkin Donuts aus den Philippinen sagte: "Wir sind interessiert an Geräten wie Ausrollmaschinen, Gärschränken, Fritteusen, Ofen, Mischern usw." Maxim's Caterers Ltd., eine der größten Bäckereiketten in Hongkong, will Nahrungsmittelzutaten sowie Verpackungs-, Füll- und Schokoladengussmaschinen anschaffen. Mingtien International Holding (H.K.) Co., Ltd., eine renommierte Café-Kette in China mit mehr als 400 Geschäften, will auf der HKIBE Verträge für hochwertige Zutaten für ihr boomendes Geschäft unterschreiben.

Inspiration für die Kuchen- und Dessertpräsentation kann man sich auf Veranstaltungen wie "Kreiere deinen eigenen Kuchen", dem "Saisonalen Kuchenfest" oder beim "Wettbewerb für Trend-Desserts mit Eiern aus den USA" holen. Bei internationalen Meister-Demos und Kaffeeproben kann man sich austauschen.

Besuchen Sie uns bei dieser einzigartigen Bäckereimesse! Die Frühanmeldung für das Bäckereihandwerk ist jetzt im Internet möglich.

