Huawei stellt neueste IuK-Lösungen auf der IBC 2013 vor

(PRN) - - Beitrag zur betrieblichen Effizienz in der Medien- und Unterhaltungsbranche

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Huawei, einer der international führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen (IuK), führte seine neuesten IuK-Lösungen für Medien und Unterhaltung auf der wichtigsten Fachmesse für Radio- und Fernsehausrüstung in Europa, der International Broadcasting Convention (IBC) 2013, vor. Die auf einer offenen und integrierten IuK-Architektur aufbauenden Lösungen, darunter ein IP-basiertes Allzwecknetzwerk, die Produktion und das Senden von Programmen in HD (High Definition), eine bandlose Mediendatenbank und Post-Production-Systeme, unterstützen Kunden aus der Medienbranche dabei, ihre geschäftliche Flexibilität und ihre betriebliche Effizienz zu erhöhen und kommerziell erfolgreich zu sein.

"Um jetzt, wo sie sich immer weiter in Richtung Full-HD und Triple Play bewegen, den wachsenden Ansprüchen der Kunden aus der Medienbranche gerecht werden zu können, hat Huawei innovative IuK-Infrastrukturlösungen entwickelt, die sich unser technologisches Fachwissen über Cloud-Computing, Speicher und Netzwerke zunutze machen und unsere Kunden aus dieser Branche so dabei unterstützen, neuen Entwicklungstrends zu begegnen und geschäftlich erfolgreich zu sein", erklärt Deng Yi, der für den Großkundenvertrieb zuständige Direktor in der globalen Vertriebsabteilung von Huawei Enterprise.

Die stetige Weiterentwicklung digitaler Technologien hat die Verbreitung von HDTV-Sendern, Märkten für 3D/IMAX-Filme und der aufstrebenden mobilen Medienmärkte beschleunigt. HDTV, digitale Medienbibliotheken und ein alle Medienarten umfassendes Angebot liegen in der Medienbranche voll im Trend. Huawei hat sich vorgenommen, seinen Kunden aus der Medien- und Unterhaltungsbranche durch kundenorientierte Innovation und die Zusammenarbeit mit seinen Partnern sichere, effiziente und nachhaltige Lösungen aus einem Guss und hervorragend auf sie abgestimmte Dienstleistungen anzubieten.

Außerdem kündigten Huawei und die staatliche chinesische Medien-, Rundfunk- und Produktionsgesellschaft China Central Television (CCTV) kürzlich beim Huawei Cloud Congress 2013 an, eine strategische Partnerschaft eingehen zu wollen. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Huawei und CCTV in verschiedenen Bereichen, etwa bei der Speicherung von Big Data und dem Asset-Management für Massenmedien, zusammenarbeiten, um modernste Technologien und speziell auf die IuK-Entwicklungen in der Medien- und Unterhaltungsbranche abgestimmte Anwendungsmodelle anbieten zu können. Huawei liefert ein System mit großer Kapazität und hoher Speicherleistung, das den Datenzugriff und die Managementeffizienz deutlich verbessert. Zudem soll das System dabei helfen, den Energieverbrauch um 60 % bis 80 % zu senken. Dadurch wird es zum umweltfreundlichsten Medienspeichersystem der Branche.

Die IuK-Infrastrukturlösungen für die Medien- und Unterhaltungsbranche von Huawei wurden bereits von mehreren erfolgreichen Film- und Fernsehgesellschaften und -Unternehmen wie IMG Worldwide, Rain Post Production, CCTV, China Network Television (CNTV) und Phoenix Satellite Television Holdings Limited mit Erfolg eingesetzt. Darüber hinaus arbeitet Huawei intensiv mit renommierten Medienanwendungsdienstleistern zusammen, um den Kunden zuverlässige Medien- und Unterhaltungslösungen anbieten zu können. Einige dieser Partner sind Quantum, Daystrom, Tedial, Digital Domain, VSN, Sobey und Jetsen. Mit ihrer hohen Leistung, ihrer offenen Architektur und ihrer außerordentlichen Energieeffizienz unterstützen die Medien- und Unterhaltungslösungen von Huawei die Kunden aus der Medienbranche dabei, ihre Entwicklung und ihren Erfolg weiter voranzutreiben.

