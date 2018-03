Neues Volksblatt: "Wahlzuckerl" von Markus Ebert

Ausgabe vom 17. September 2013

Linz (OTS) - Grundsätzlich muss man Ökonomen der Initiative "proMarktwirtschaft" schon recht geben: Wahlzuckerl haben am Ende einen bitteren Beigeschmack, weil es Geschenke sind, die sich die Steuerzahler selbst bezahlen. Allerdings darf man das Kind auch nicht mit dem Bad ausschütten: Jedes Vorhaben einer Regierung oder einer Regierungspartei basiert auf dem Geld der Steuerzahler. Der entscheidende Punkt ist, wie man mit diesem Geld umgeht.

Dass es nicht gut geht, wenn man auf Dauer mehr ausgibt als einnimmt, hat sich mittlerweile bis Österreich durchgesprochen, wenngleich die Notwendigkeit der Budgetsanierung aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet wird. Die SPÖ will mehr Steuern einnehmen, die ÖVP will konsolidieren; die Antwort der SPÖ darauf ist wiederum der Anwurf, die ÖVP wolle jemandem etwas wegnehmen - etwa den Pensionisten. Das ist zwar hanebüchen, denn die aktuellen Pensionen sind natürlich sicher. Wer freilich die Pensionen der Jungen sichern will, muss ihnen den Schuldenrucksack erleichtern. Immerhin schleppt man darin den großen Brocken der Zinszahlungen mit, etwa für das Verstaatlichten-Desaster, das eine eindeutige rote Handschrift trägt. Dass erst die privatisierte Voest zum Vorzeigeunternehmen wurde, sollte den SPÖ-Ökonomen eigentlich zu denken geben.

Letztlich gibt es keine Wahlzuckerl, sondern nur eine gute oder eine schlechte Politik.

