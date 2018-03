Shicheng, Wuyuan: Ostchinas erstes Paradies zur Wertschätzung von Ahornbäumen

Wuyuan, China (ots/PRNewswire) - Mit dem sich nähernden traditionellen chinesischen Herbstfest, dem "Mid-Autumn Festival", und dem kommenden nationalen Feiertag, rüstet sich das Wuyuan County, das wegen seiner blauen Seen und Flüsse und dem üppigen Grün seiner Hügel oft auch als "Chinas schönste Landschaft" bezeichnet wird, für den Höhepunkt der Ahornsaison, wenn die herbstgefärbten Blätter der Bäume in tiefem Rot erstrahlen.

Wuyuan liegt in der Provinz Jiangxi im östlichen Teil Chinas. Viele betrachten es wegen seiner natürlichen Ökologie und der langen Geschichte und tief verwurzelten Traditionen als die landschaftlich schönste Gegend Chinas. Hier kommen die vier Jahreszeiten voll zur Geltung und alle Besucher können sie genießen: die volle Blüte der Frühjahrsblumen, Schwimmen im Sommer, die wunderbar roten Blätter im Herbst und die lokalen Volksbräuche im Winter.

In Wuyuan wird derzeit die Herbsternte eingebracht und das Gebiet erstrahlt in seiner ganzen unvergleichbaren und einzigartigen Schönheit. Der vom Herbst rot gefärbte Ahorn in Shicheng, einem Distrikt Wuyuans, wird von chinesischen und ausländischen Besuchern aus der gesamten Welt gleichermaßen gepriesen. Shicheng County ist mit alten Ahornbäumen übersät, die einen wunderbaren Kontrast zu den weißen Häusern mit den grauen Dächern bilden. Die Häuser und roten Ahornbäume verstärken gegenseitig ihre Ästhetik und ziehen zahllose Fotografen und Besucher aus ganz China an. Shicheng wurde bereits von zahlreichen Medienagenturen als "Chinas beliebtester Ort zur Wertschätzung von Ahornbäumen" und als "Paradies für Fotografen" gewählt.

Touristen aus aller Welt, die diesen malerischen Flecken besuchen, können an organisierten Aktivitäten teilnehmen, die während der herbstlichen Ahornsaison unter dem Motto "die Schönheit von Wuyuan erleben und den Herbst zu Fuß genießen" stehen. Einzigartige Erlebnisse, darunter Ausflüge zum Genießen der Schönheit des Herbstes, Camping, Treffen mit gleichdenkenden Menschen, Fotowettbewerbe und Sport in dieser unvergleichbaren Landschaft sind nur einige der wunderbaren Möglichkeiten, die dem Besucher der Ahornlandschaft des Shicheng County offen stehen. Bei dieser Gelegenheit bietet sich ebenfalls ein Besuch des nahe gelegenen Changxi an.

