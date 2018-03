"Journalistenpreis Integration 2013" geht an Köksal Baltaci, Rudolf Vajda und Elisa Vass

Jährlicher Preis ist mit 10.500 Euro dotiert und zeichnet sachliche Berichterstattung zum Thema Integration aus

Wien (OTS) - Köksal Baltaci (Die Presse), Rudolf Vajda (P3TV) und Elisa Vass (ORF) wurden mit dem diesjährigen "Journalistenpreis Integration" ausgezeichnet. Die Verleihung fand am 16. September im Presseclub Concordia statt. Die Preisträger des vom Staatssekretariat sowie dem Expertenrat für Integration und dem Österreichischen Integrationsfonds ausgelobten Preises erhalten jeweils 3.500 Euro Preisgeld.

Ztl.: Köksal Baltaci gewinnt in der Kategorie Print/Online

In der Kategorie Print/Online wurde Köksal Baltaci für seinen Beitrag "Mit Kopftuch in der Arbeit" in "Die Presse" ausgezeichnet. Die Jury hob in der Bewertung v.a. die Gründlichkeit der recherchierten Reportage hervor. Neben konkreten und authentisch geschilderten Geschichten aus dem Leben von Betroffenen und Zuständigen wurde der Beitrag mit einem "Lexikon" zu Maßnahmen gegen Diskriminierung abgerundet und ergibt somit eine kompakte Darstellung mit hoher Relevanz für die Leser/innen.

Ztl.: Rudolf Vajda gewinnt in der Kategorie TV

Rudolf Vajda vom niederösterreichischen Regionalfernsehsender P3 TV konnte sich in der Kategorie TV durchsetzen. Im Sendeformat "Zweite Heimat" finden sich kompakte TV-Reportagen, die gelungene Integration ebenso darstellen wie Widerstände, die Zuwander/innen zu überwinden hatten. Besonders hervorgehoben wurden die Intensität und Ausdauer, mit der die Gestalter/innen dieser Beiträge dem gegenwärtigen Leben der Migrant/innen in Niederösterreich nachgegangen sind.

Ztl.: Elisa Vass gewinnt in der Kategorie Radio

Für ihren Beitrag "Alt werden in der Fremde: Gastarbeiter in Pension" wurde Elisa Vass von Ö1 in der Kategorie Radio ausgezeichnet. Die Reportage schildert die Lebenslagen jener Menschen, die als Gastarbeiter/innen nach Österreich kamen und hier eine neue Heimat fanden und nunmehr in ein pensionsfähiges Alter kommen - ein in der Öffentlichkeit kaum bekanntes, unterschätztes Thema, so die Jury in ihrer Begründung. Eine breite Recherche, zahlreiche Quellen und ein präzises Aufzeigen der Probleme gaben den Ausschlag für die Auszeichnung mit dem Journalistenpreis Integration 2013.

Ztl.: StS Kurz betont maßgebliche Rolle der Medien

Staatssekretär Sebastian Kurz betonte bei der Preisverleihung:

"Journalistinnen und Journalisten sind maßgeblich daran beteiligt, die oftmals emotional geführte Integrationsdebatte zu versachlichen. Gleichzeitig verleihen sie dem Thema jenes Gewicht, das es in der heutigen Zeit verdient."

Franz Wolf-Maier, Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds, betonte, dass "Medien durch ihre Meinungsmacht auch eine entscheidende Verantwortung für das gesellschaftliche Integrationsklima in Österreich tragen. Jeder sachlich und gut recherchierte Beitrag zur Integrationsdebatte ist auch ein Beitrag zum besseren Zusammenleben."

Ztl.: Über den Journalistenpreis Integration

Die Vergabe des Preises wurde im Maßnahmenkatalog des unabhängigen Expertenrats für Integration unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann vorgeschlagen und fand heuer bereits zum zweiten Mal statt. Eine hochkarätige Jury wählte die Preisträger/innen: Unter dem Vorsitz von Dr. Hans Winkler (ehem. Leiter des Wien-Büros der "Kleinen Zeitung") befanden sich in der Jury Arabella Kiesbauer (Moderatorin), Dr. Doris Appel (Leiterin der ORF-Religionsabteilung), Claus Reitan (Chefredakteur "Die Furche"), Dr. Simon Kravagna (Herausgeber "Das Biber"), Mag. Gerald Grünberger (Geschäftsführer des VÖZ), Mag. Franz Wolf-Maier (Geschäftsführer des Integrationsfonds), Mag. Zarko Radulovic, (Leiter der Medienservicestelle Neue ÖsterreicherInnen) sowie Mag. Murat Düzel (Leiter des Integrationsservice NÖ).

Mit dem Preis sollen Journalist/innen ausgezeichnet werden, die besonders zur Versachlichung der Debatte im Integrationsbereich beigetragen und zugleich mit Kreativität, neuen Ideen und Engagement geholfen haben, dass Integration besser gelingen kann. Mehr als 60 Beiträge wurden heuer eingereicht.

