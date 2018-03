Rudolfinerhaus bei der Moscow MedShow vom 21. bis 22. September 2013 in Moskau

Wien (OTS) - Checkup, das umfassende Gesundheitsvorsorge-Angebot der Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH, wird im Mittelpunkt des Informationsstandes (Stand Nummer N30, im Tishinka Exhibition Centre) bei der Moscow MedShow vom 21. bis 22. September 2013 in Moskau stehen. Ansprechpartner dort wird Prof. Dr. Arthur Bohdjalian, der medizinische Leiter Ambulanz und Tagesklinik am Rudolfinerhaus, sein.

Das Rudolfinerhaus. Die erste Adresse für Ihre Gesundheit. www.rudolfinerhaus.at

Der Rudolfiner-Verein - Rotes Kreuz zählt mehr als 200 Mitglieder und fungiert als Trägerverein der Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH und des Campus Rudolfinerhaus. Präsident ist Univ.-Prof. Dr. Ernst Wolner. Aufgabe des Campus Rudolfinerhaus sind die Aus- und Weiterbildung des Pflegepersonals - im Speziellen der Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege.

Die Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH wurde 1882 von Theodor Billroth, einem der bedeutendsten Ärzte der Wiener Medizinischen Schule, als Lehrkrankenhaus für die Pflegeausbildung gegründet.

Heute genießt das Rudolfinerhaus als Krankenhaus der Spitzenklasse in der Pflege, in der Medizin, in der Entwicklung neuer Therapien und in der technischen Ausstattung internationales Renommee. Zu den medizinischen Schwerpunkten zählen Interne Medizin, Gynäkologie, Kardiologie, Neurologie, Orthopädie und Unfallchirurgie. Das Rudolfinerhaus bietet zusätzlich zu den angestellten Fachärzten und Allgemeinmedizinern mit Notfalldekret ein Anästhesieteam rund um die Uhr, das auch die Intermediate Care Unit betreut.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriela Würth

Öffentlichkeitsarbeit Rudolfiner-Verein - Rotes Kreuz, Rudolfinerhaus Privatklinik GmbH und Campus Rudolfinerhaus

Mobile: +43 0 676 33 24 879

E-Mail: gabriela.wuerth @ speed.at