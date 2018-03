H.P. Martin: EU-Kommissar Barnier verspricht überraschend genaue Auskünfte über Lobby-Einfluss

Zusage bei Ausschuss-Anhörung zu detaillierter Offenlegung von Lobby-Interventionen / Möglicher Durchbruch bei Lobbyisten-Kontrolle / Anfragen sind bereits in Ausarbeitung

Brüssel (OTS) - Soeben machte der EU-Kommissar Michel Barnier, zuständig für den Binnenmarkt und Dienstleistungen, auf eine Frage des unabhängigen EU-Abgeordneten Hans-Peter Martin aus Österreich eine folgenreiche Ankündigung:

H.P Martin hatte bei der Anhörung Barniers heute Nachmittag im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments auf die 700 Finanz-Lobbyisten in Brüssel und deren Einfluss auf die Gesetzgebung hingewiesen: "Wir sind uns bewusst, dass die EU-Kommission unter schwerem Lobby-Druck steht. Dies gilt insbesondere bei der Verschleppung der großen Strukturreform des Banken-Sektors (Too big to fail).

Sind Sie als Kommissar bereit, einen legislativen Fußabdruck für Lobbyisten zu unterstützen, das heißt, öffentlich zu machen, mit wem Sie und Ihre führenden EU-Beamten über welches konkrete Thema bei der Banken-Regulierung wann und wie lange sprechen? Sind Sie auch bereit, die Erfolge der Lobby-Interventionen bei einzelnen Gesetzesvorschlägen im Detail offen zu legen?"

EU-Kommissar Barnier antwortete, dass er bereit ist, auf Anfrage seine Gespräche und Konsultationen im Detail zu veröffentlichen.

H.P. Martin dazu: "Das kann bei dem Bemühen, Licht in das Schattenreich der EU-Lobbyisten in Brüssel zu bringen, zu einem Durchbruch werden. Entsprechende parlamentarische Anfragen werde ich sofort auf den Weg bringen."

