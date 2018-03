Kulturreisen mit dem Gaumen: Neue ORF-"matinee"-Reihe "Der Geschmack Europas" präsentiert

Ab 22. September in ORF 2, ab 24. November in 3sat

Wien (OTS) - Wie schmeckt Europa? Dieser Frage geht ab 22. September 2013 die neue ORF-Kultur-"matinee"-Reihe "Der Geschmack Europas" nach - und präsentiert poetische Reiseberichte, die berühren und zeigen, dass eine Speise mehr ist als nur Gaumenfreude und Kochrezept. Das von ORF und 3sat koproduzierte Doku-Format erkundet Küchen und Kulturen unseres Kontinents, erforscht kulturgeschichtliche Hintergründe und trifft außergewöhnliche Menschen, die tief verwurzelt sind mit der jeweiligen Region und deren Besonderheiten. Die erste Folge, die das TV-Publikum nach Slowenien, in den Karst und die Goriska Brda führt, wurde heute, am Montag, dem 16. September, im Rahmen einer Pressevorführung - u. a. in Anwesenheit des designierten slowenischen Botschafters S. E. Dr. Andrej Rahten, des slowenischen Tourismusdirektors Jan Ciglenecki und des Autors und Präsentators der Reihe, Lojze Wieser - in Wien vorgestellt.

"Es ist nicht die 37. Kochsendung, die wir hier machen, sondern vielmehr der Versuch einer kulinarischen Landvermessung, einer kulturelle Spurensuche", begrüßte ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl, der für die Slowenien-Folge auch als Gestalter fungierte. "Wir wollen europäische Regionen über ihre Geschmäcker erklären und aufzeigen, wie die kulturellen, geografischen, klimatischen und politischen Zusammenhänge sind. Mit dem Autor und Verleger Lojze Wieser als Präsentator haben wir hier einen wahren Gastrosophen, dessen großes Wissen über die Regionen und sein Umgang mit Sprache dieser Reihe einen eigenen Charakter verleiht."

Mag. Petra Gruber, stellvertretende Redaktionsleiterin ORF/3sat, freut sich, dass die neue österreichische Doku-Reihe via 3sat auch im gesamten deutschen Sprachraum ausgestrahlt wird: "Wir haben hier einmal mehr unsere Kräfte gebündelt und eine wunderbare Koproduktion auf die Beine gestellt. Es ist schön, dass wir damit auch dem deutschen und Schweizer Publikum auf sehr geschmackvolle und sinnliche Art und Weise interessante europäische Regionen näherbringen können."

Präsentator Lojze Wieser, seines Zeichens Gourmet, Autor und Verleger mit Schwerpunkt auf südosteuropäischer Literatur, kredenzt in den kulinarischen Reisereportagen fremde und vertraute Gerichte der europäischen Speisetafel und würzt mit dem spezifischen Wissen eines leidenschaftlichen Kochs: "Wir gingen mit der Zunge auf Reisen. Gefunden haben wir den Himmel im Mund und die Sehnsucht der Menschen" beschreibt der in Klagenfurt lebende Wieser, der in mehr als 25-jähriger Verlagstätigkeit rund 1.000 Bücher herausgegeben hat, so u. a. die literarische Reihe "Europa erlesen", die mittlerweile Kultstatus erreicht hat. Vor allem die Tradition, die Bodenständigkeit, und die gemeinsamen Wurzeln der Menschen und ihrer Gerichte stehen im Mittelpunkt der TV-Reihe. "Oft findet man im Mangel den Reichtum, der in der Einfachheit schwer zuzubereiten ist, umso mehr aber die individuellen Fähigkeiten der Köchinnen und die gemeinsame Entwicklung des Geschmacks zum Ausdruck bringt."

Slowenischer Karst, Innerschweiz, Siebenbürgen, Maremma u. v. m.

Die erste Folge von "Der Geschmack Europas" führt Lojze Wieser und ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl, der für die Gestaltung dieser Folge zuständig ist, ins Nachbarland Slowenien - in den Karst und in die Goriska Brda, das Görzer Hügelland. Die nächsten drei Ausgaben von "Der Geschmack Europas" laden das TV-Publikum auf Entdeckungsreise in die Innerschweiz und ins rumänische Siebenbürgen (beide gestaltet von Florian Gebauer) sowie in die toskanische Maremma (Gestaltung: Martin Traxl). Auch 2014 wird die von WDW Film hergestellte Doku-Reihe (Produktion und Kamera: Heribert Senegacnik) fortgeführt.

Die geplanten Sendetermine 2013

ORF 2:

"Der slowenische Karst" - Sonntag, 22. September, 9.05 Uhr, ORF 2 "Die Innerschweiz" - Sonntag, 27. Oktober, 9.05 Uhr, ORF 2 "Siebenbürgen" - Sonntag, 3. November, 9.05 Uhr, ORF 2

"Die Maremma" - Sonntag, 22. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 2

"Der Geschmack Europas" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

3sat:

"Der slowenische Karst" - Sonntag, 24. November, 14.30 Uhr

"Die Innerschweiz" - Sonntag, 24. November, 15.00 Uhr "Siebenbürgen" - Montag, 23. Dezember, 13.15 Uhr

"Die Maremma" - Montag, 23. Dezember, 13.45 Uhr

"Der Geschmack Europas" - Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge: "Der slowenische Karst"

Im slowenischen Karst, dem kargen Land der Steine, treffen einander mediterrane und alpine Kultur - in architektonischer ebenso wie in kulinarischer Hinsicht. Es ist eine Gegend, die traditionell die Grenze bildet zwischen Olivenöl- und Butterregion, die sich aber immer mit den Nachbarländern befruchtet hat. Alles, was das Land Gutes zu bieten hat, mischen die Bäuerinnen in den Eintopf Jota, der exemplarisch ist für die Vermischung der Kulturen. Der gehaltvolle Teran, Rotwein und Lebenselixier, wird verkostet, von der Bora luftgetrockneter Prsut von einem 97-jährigen Fleischermeister in hauchdünne Scheiben geschnitten, Gedichte und Loblieder auf den rauen Karst werden gesungen. Auch in der benachbarten Goriska Brda, dem Land der Oliven- und Obstbäume, wird das Leben mit der Natur zelebriert. Zu Kaisers Zeiten waren getrocknete Zwetschgen eine Delikatesse, heute beherrschen nur noch wenige die Kunst des Zwetschgenschälens. Aus Wildspargel, Löwenzahn und Kräutern werden Köstlichkeiten zubereitet. Kochen mit dem, was vor der Haustür zu finden ist - eine Hymne auf das einfache Leben.

