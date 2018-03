Gratis Zahnspangen - Oberhauser: SPÖ will beste medizinische Versorgung für alle

ÖVP-Plan, Kassenbeiträge zu senken, hieße weniger Leistungen für die Patientinnen und Patienten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser betont, dass die Einführung der kostenlosen Zahnspangen, des Zahnersatzes und der Mundhygiene, die die SPÖ für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Geburtstag fordert, eine Frage der Gerechtigkeit und des gleichen Zugangs zu Gesundheitsleistungen für alle, insbesondere junge Menschen ist. "Dass sich alle Familien, unabhängig von ihrem Einkommen, Zahnregulierungen für ihre Kinder leisten können, ist ein wichtiges Anliegen sozialdemokratischer Gesundheitspolitik. Mit unserem Vorstoß wollen wir erreichen, dass der gleiche Zugang für alle Kinder zu dieser wichtigen Gesundheitsleistung Realität wird", so Oberhauser am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Denn Zahnfehlstellungen haben nicht nur gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge, sondern auch soziale: Viele junge Menschen isolieren sich und nehmen nicht mehr aktiv am Sozialleben teil. Damit soll bald Schluss sein." ****

Die Regierung Faymann mit Gesundheitsminister Alois Stöger habe zudem bewiesen, dass es möglich ist, die Krankenkassen zu sanieren - hier ist in den vergangenen fünf Jahren ein beispielloser Erfolgsweg gegangen worden, die Gebietskassen sind so gut wie schuldenfrei - und dabei gleichzeitig Leistungen der Krankenkassen auszubauen. "Die Zahnambulatorien zum Beispiel dürfen seit Jahresbeginn alle Leistungen der modernen Zahnmedizin anbieten und das kostenlose Impfprogramm für Kinder wurde um drei wichtige Impfungen erweitert", betont Oberhauser.

"Das alles plus kostenlose Zahnspangen bei gleichzeitigem Sanierungskurs für die Kassen kombiniert mit gesenkten Beiträgen bewerkstelligen zu wollen, kann sich aber nicht ausgehen", kritisiert die SPÖ-Gesundheitssprecherin und erinnert in diesem Zusammenhang an das Wahlprogramm der ÖVP, in dem weniger Kassenbeiträge gefordert werden. "Das hieße weniger Beiträge für die Krankenkassen und damit weniger Geld für neue Angebote und Gesundheitsleistungen für die Versicherten", sagt Oberhauser. (Schluss) bj/sc

