Unternehmer machen Wien zur "Mobile City"

Wien (OTS) - 16.09.2013 - Mobilität ist das Thema der Zukunft. Vor allem wenn es um klimafreundliche Mobilität geht. In Europa steht die Woche vom 16. bis 22. September ganz im Zeichen der Mobilität. Die Wirtschaftskammer Wien unterstützt das Projekt, um zu zeigen, wie mit dem Thema "klimafreundliche Mobilität" aus Sicht der Wirtschaft intelligent umgegangen werden kann.

Zwt: Resselpark wird Ausstellungszentrum

Unter dem Motto "Wirtschaftsverkehr einst und jetzt" werden am Freitag, den 20. September im Resselpark Oldtimer und moderne Fahrzeuge ausgestellt. Dabei wird veranschaulicht, wie sich der Wirtschaftsverkehr in sämtlichen Bereichen in den vergangen Jahren deutlich verändert hat. Die Bandbreite reicht von Fahrschulfahrzeugen über das Kleintransportgewerbe bis hin zu den großen LKWs und modernen Reisebussen.

Auch Unternehmen der Mariahilfer Straße bringen den Passanten und Kunden das Thema Mobilität näher. So stehen Rikschas inkl. Fahrer für Einkäufe zur Verfügung, Kinder erhalten spezielle Schulungen zum Rad und den Verkehr in der Stadt, Räder können getuned werden und Rabattaktionen für Fahrräder und Radzubehör werden angeboten. Interessierte können günstig E-Bikes und E-Cars testen und sich über die Vorteile von E-Mobilität informieren. Aber auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz. Vom Backfisch Baguette bis hin zum Café beim Espressomobil bieten die Partner der Mobilitätswoche die nötigen Energiespender.

Auszug aus dem Angebot:

- Gerngross: Rikschas bringen dich ans Ziel (19.-21.9.)

- Gerngross: Reintreten und Gewinnen - Durch Fahrradfahren erzeugt man den Strom für ein Kino (19.-20. 9.)

- Gerngross: KinderRadSpaß (21.9.)

- Gerngross: Pimp your Bike (21.9.)

- Sports Experts im Gerngross - Rabattaktion für Bike-Fans (16.-21.9.)

- Wiesenthal: "Mobile Station" vor Gerngross - Test von E-Bikes und E-Smarts (16.-21.9.)

- Humanic: Avatar Fußscan in der Mariahilfer Straße 1b, 37-39 und 94 (16.-22.9.)

- Parkhaus Elbl: -33% beim E-Car-Verleih (16.-30.9.)

- C&A: -20% auf die Sportkollektion Rodeo (16.-21.9.)

- Nordsee: 1+1 Gratis beim Backfisch Baguette, Mariahilfer Straße 34 und 48 (16.-22.9.)

- Spritspartraining für Pkw, Lkw und Bus für Betriebe

- Gratis Probefahrt mit Elektrorad oder Elektroauto am Standpunkt Liesing

