Christoph Wilfert neuer CEO bei PE INTERNATIONAL

Stuttgart (ots) - Der Aufsichtsrat von PE INTERNATIONAL, einem führenden Anbieter von Software, Daten und Beratung für Nachhaltigkeit, Ökobilanzen und Lebenszyklus-Betrachtungen, benennt Christoph Wilfert zum Alleinvorstand.

Christoph Wilfert, 47, war zuvor President von Education First, dem größten privaten Anbieter von Bildungs- und Reisedienstleistungen sowie als Partner bei Microsoft in verschiedenen Positionen beschäftigt. In den USA verantwortete er als General Manager das Firmenkunden- und Mittelstandsgeschäft und leitete zuvor als COO das operative Geschäft von Microsoft Deutschland. Wilfert ist auch Mitbe-gründer von Combionic, einem innovativen Anbieter von Interaction Management Software.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Richard Seibt, erklärt: "Christoph Wilfert hat sowohl den unternehmerischen Antrieb als auch die langjährige internationale Führungserfahrung, um PE INTERNATIONAL mit Beratungsdienstleistungen, Datenangeboten und Softwarelösungen als Marktführer in die nächste Wachstumsphase zu führen."

Wilfert fügt hinzu: "Es gibt heute wohl kaum eine lohnendere Aufgabe als sich dafür einzusetzen, dass Unternehmen und Organisationen sowohl selbst, als auch mit ihren Produkten und Dienstleistungen nachhaltig erfolgreich sind. Uns begeistert, dazu einen wesentlichen, innovativen Beitrag zu leisten."

Christoph Wilfert nimmt seine neue Rolle ab 1. September 2013 wahr. Er tritt die Nachfolge von Mitunternehmensgründer Michael Betz an, der diese Position seit Gründung der AG in 2010 innehatte und weiterhin dem Management angehört, sowie von Steve Miller, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

