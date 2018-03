Grossmann: Fahrplan für Frauenpensionsalter muss eingehalten werden

Wien (OTS/SK) - "Der verfassungsrechtlich festgelegte Fahrplan für das Anheben des Frauenpensionsalters muss auf jeden Fall eingehalten werden", sagt die steirische SPÖ Nationalratsabgeordnete Elisabeth Grossmann zur aktuellen Diskussion über die sogenannte "Pensionslüge". Ab 2024 soll das Frauenpensionsalter schrittweise angehoben werden, dies bereits zu einem früheren Zeitpunkt durchzuführen wäre absolut nicht zielführend, so Grossmann. Vielmehr müssten zuerst einige grundlegende Probleme, mit denen vor allem Frauen zu kämpfen haben, gelöst werden. ****

"Die beste Pensionssicherung ist eine gute Beschäftigungspolitik. Man muss den Fokus darauf richten, mehr Frauen in Beschäftigung zu bringen, vor allem auch in Arbeitsplätze von denen man wirklich leben kann", so Grossmann. Dies würde automatisch entschärfend wirken, da berufstätige Frauen ihre Pensionsbeiträge selbst finanzieren. Auch die Unterschiede in der Entlohnung und der Mangel an flächendeckenden Kinderbetreuungsplätzen seien hier ein massives Problem. "Die Nachteile mit denen Frauen hier zu kämpfen haben sind ja miteinander verkettet. Durch den Mangel an ganztägigen Kinderbetreuungsplätzen sind viele Mütter zu Teilzeitbeschäftigung gezwungen und gerade in der Teilzeit gibt es immer noch enorme Gehaltsverluste im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigung", sagt Grossmann. Abgesehen davon mache es keinen Sinn das gesetzliche Pensionsalter zu erhöhen, solange das faktische Antrittsalter nicht näher daran angeglichen ist.

Man müsse laut Grossmann aber auch stärker bei den Betrieben ansetzen: "Unternehmen müssen Förderpläne entwickeln, um altersgerechte Arbeitsplätze zu schaffen und die Erfahrung von älteren Beschäftigten optimal nutzen zu können." Entsprechende Pausen und weniger körperliche Belastung seien beispielsweise Voraussetzungen um Beschäftigte länger gesund und somit in der Arbeitswelt halten zu können. Zusätzlich bräuchte es aber auch von Grund auf mehr Präventionsarbeit für eine gesunde Lebensführung. "Damit muss man bereits so früh wie möglich anfangen. Bei der heutigen Entwicklung, wo wir eine immer höhere Lebenserwartung haben, muss natürlich umso mehr darauf geachtet werden, dass man sein Leben auch in einem guten gesundheitlichen Zustand verbringen kann", so Grossmann. (Schluss) sn/mp

