Transporteure: Verkehrssicherheit nicht nur aufgrund eines weiteren Verbots für Lkw erhöhen

Moder: Vor allem ein Geschwindigkeitsunterschied von 70 km/h in der Nacht birgt enormes Gefahrenpotential

Wien (OTS/PWK638) - "Auch für uns Transporteure ist ein Fahrverbot für Lkw über 7,5t auf der äußersten linken Fahrspur auf drei- und vierspurigen Autobahnen vorstellbar. Ärgerlich ist jedoch wieder einmal die Verteufelung des Lkw und die Darstellung als rollende Bombe", so der stellvertretende Fachverbandsobmann des Güterbeförderungsgewerbes Albert Moder.

Wenn man die Verkehrssicherheit erhöhen will, darf man nicht nur ein weiteres Verbot erlassen, sondern muss auch bestehende Regelungen genauer unter die Lupe nehmen.

Für die Einführung eines Fahrverbots auf der äußersten linken Fahrspur wird unter anderem mit dem riesigen Tempounterschied zwischen Lkw und Pkw argumentiert. Dass sich allerdings ein Geschwindigkeitsunterschied von 70 km/h zwischen Pkw und Lkw in der Nacht aufgrund einer gesetzlichen Regelung ergibt, wird nicht angesprochen. Für Lkw gilt in der Zeit von 22 bis 5 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Somit sind Pkw in der Nacht mehr als doppelt so schnell unterwegs wie Lkw. Diese gesetzliche Regelung ist vielen Pkw Fahrern gar nicht bewusst. Das enorme Gefahrenpotential, dass sich dadurch bei der Annäherung von Pkw an Lkw ergibt, könnte längst reduziert werden, indem man die generelle Geschwindigkeitsbeschränkung für Lkw auf 60km/h in der Nacht aufhebt, so Moder.

Diese Regelung in der Straßenverkehrsordnung wurde 1995 aus Lärmschutzgründen eingeführt und ist mittlerweile überholt. Durch die moderne Motorentechnologie konnte eine Reduktion des Vorbeifahrgeräuschpegels um 8 dB (A) gegenüber 1980 erzielt werden, was einer Gesamtverminderung um 90% entspricht. Zudem wurden von der ASFINAG entlang von Autobahnen & Schnellstraßen im Zeitraum 2000 -2010 460,9 Millionen Euro an Lärmschutzmaßnahmen investiert. Das Argument des Lärmschutzes ist heute nicht mehr aktuell. Diese Regelung gehört daher unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit längst aufgehoben. Zudem wäre der Lkw aufgrund der modernen Technologie bei 80 km/h im optimalen Drehzahlbereich unterwegs, was auch den Schadstoffausstoß reduzieren würde.

Weiters angesprochen wird auch, dass im Winter alle Fahrspuren blockiert sind, weil Lkw, die noch mit Sommerreifen unterwegs sind, zum Stehen kommen. Hierzu muss klargestellt werden, dass in Österreich für Lkw über 3,5 Tonnen vom 1. November bis 15. April eine Winterreifenpflicht gilt und Lkw im Winter daher gar nicht mit Sommerreifen unterwegs sein dürfen.

Auch hinsichtlich der Unfallzahlen sei festgehalten, dass in den letzten Jahren eine Reduktion der Verkehrsunfälle mit Lastkraftwagen zu verzeichnen ist. Laut Statistik Austria ist die Anzahl an getöteten Personen zwischen 2009 und 2011 im Bereich der Lkw unter 3,5 t um 50 Prozent und bei Lkw über 3,5 um 14,3 Prozent gesunken. "Berichte mit Lkw-Unfällen werden medial aufgebauscht. Faktum ist, dass der Lkw nicht unverhältnismäßig häufiger in Unfälle verwickelt ist. Das bestätigt auch die Statistik" so Moder abschließend. (BS)

