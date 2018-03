Grüne Wien/Wurzer: Arbeit muss geschlechtsneutral bewertet werden

Wien (OTS) - "Frauenarbeit wird heute noch immer niedriger bewertet als Männerarbeit", so die Frauensprecherin der Grünen Wien, Martina Wurzer, anlässlich der heutigen Fachenquete "Unbezahlt. Unterbezahlt. Bezahlt. Verteilungsgerechtigkeit und Arbeitsbewertung". Die Arbeit am Menschen und Dienstleistungen, die allen anderen die Arbeit erst ermöglichen, wie die der Raumpflegerinnen, werden viel zu niedrig bewertet. "Warum erhält der Leiter einer Kfz Werkstatt deutlich mehr Lohn als die Leiterin einer Küche? Warum gehören die sogenannten "Frauenberufe", wie etwa Alten- und Krankenpflegerinnen, Berufe im Gesundheitswesen, Volksschullehrerinnen oder Kindergarten-assistentinnen zu den schlecht bezahlten Berufen? Weil Arbeit eben nicht geschlechtsneutral bewertet wird. Diese Unterschiede sind jedoch keine Naturgewalt und die Bewertung von Arbeit findet keinesfalls im Macht- und Geschichtsleeren Raum statt", so Wurzer.

Die Grünen Wien setzen sich deshalb seit jeher nicht nur für gleichen Lohn für gleiche Arbeit, sondern auch für gleichen Lohn für gleich-wertige Arbeit ein. "Die Neubewertung und Umverteilung der Arbeit ist das Gebot der Stunde - auch auf kommunalpolitischen Ebene. Die Stadt Wien ist die größte Arbeitgeberin Wiens und hat daher enorme beschäftigungspolitische Vorbildwirkung. Die rot-grüne Regierung nimmt diese Verantwortung auch wahr", so Wurzer abschließend.

