Wehsely/Wurzer: Lohngerechtigkeit verwirklichen

Fachkonferenz untersuchte Maßnahmen zur Schließung der Lohnschere

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Unbezahlt. Unterbezahlt. Bezahlt. Wie viel uns die Arbeit von Frauen wert ist" fand heute Montag eine Fachkonferenz veranstaltet von der Frauenabteilung der Stadt Wien (MA 57) im Wiener Rathaus statt. "Frauen leisten immer noch die Mehrheit der unbezahlten Arbeit. Das führt zu einer Doppelbelastung und ist ein Grund für die ungleiche Verteilung von Einkommen. Außerdem werden frauenspezifische Berufe immer noch schlechter bezahlt, als Berufe in denen mehrheitlich Männer tätig sind. Für die Stadt Wien ist das Schließen der Lohnschere durch eine gerechte Verteilung unbezahlter Arbeit und durch eine gerechte Arbeitsbewertung eine zentrale frauenpolitische Aufgabe, die wir angehen", fasste Gemeinderätin Tanja Wehsely (SPÖ Wien) im anschließenden Mediengespräch zusammen. Auch für Gemeinderätin Martina Wurzer (Grüne Wien) stellt die Arbeitsbewertung eine wichtige Herausforderung für die Zukunft dar:

"Wir brauchen gleichen Lohn für gleiche aber auch für gleichwertige Arbeit. Dazu müssen wir uns die Arbeitsbewertung von verschiedenen Berufsfeldern ganz genau ansehen. Die Neubewertung und Neuverteilung von Arbeit ist das Gebot der Stunde."

Die Fachenquete wurde durch Keynotes eingeleitet und anschließend wurden die Leitfragen in Workshops vertieft. In einer Abschlussrunde wurden Handlungsableitungen und Maßnahmen debattiert.

Keynotes von Expertinnen

- Christine Zulehner, Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz, hat in ihrem Input über Lohnunterschiede festgehalten, dass ein gewisser Anteil der Lohnschere nicht erklärbar ist. Dieser ist auf Diskriminierung zurückzuschließen, beziehungsweise auf die unterschiedliche Berufswahl von Frauen und Männern. Einen eklatanten Anteil am Lohnunterschied macht die Arbeitszeit aus, wobei Frauen aus Gründen der Vereinbarkeit vermehrt in einem reduzierten Stundenausmaß berufstätig sind.

- Katharina Mader, vom Institut für Institutionelle und Heterodoxe Ökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien, beleuchtete in ihren Untersuchungen den Bereich der Care-Ökonomie. Dieser umfasst sowohl bezahlte als auch unbezahlte Arbeit im Bereich der Betreuung und Versorgung anderer Menschen. Sie plädiert für einen neuen Arbeitsbegriff, der den Bereich der Care-Arbeit miteinschließt.

- Edeltraud Ranftl, Soziologin an der Johannes Kepler Universität Linz, erklärte den Unterschied zwischen Entgeltdiskriminierung und Beschäftigungsdiskriminierung. Während es sich bei der Entgeltdiskriminierung um eine ungerechte Entlohnung handelt, umfasst die Beschäftigungsdiskriminierung Arbeitsfelder, die für Frauen verschlossen bleiben. Vor allem die Unterbewertung von frauendominierten Arbeitsfeldern führt zu massiven Lohnunterschieden.

- Anja Derungs, Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich, beschrieb die Aufgabe in der Züricher Stadtverwaltung das Lohnsystem gendergerecht aufzubauen. Ein jährlicher Bericht ermöglicht es der Gleichstellungsstelle auf ungerechte Lohngestaltungen aufmerksam zu machen. Vor allem in der Frage der Leistungsbeurteilung wird ein transparentes und gerechtes System benötigt.

