Wlodkowski: Perspektiven für die Jugend auch im ländlichen Raum

90.000 Landjugend-Mitglieder: Größte Jugendorganisation im gesamten Land

Wien (OTS) - "Wir wollen und brauchen Perspektiven für die Jugend auch im ländlichen Raum. Die Landwirtschaftskammer (LK) Österreich unterstützt daher die Empfehlungen des Sozialpartnerpapiers 'Perspektiven für die Jugend' vor allem in Richtung Öffnung von neuen Bildungswegen und Anreizen für den optimalen Einstieg ins Berufsleben. Berufsbegleitende Bildungsangebote und lebensbegleitendes Lernen sowohl für den Beruf als auch für die persönlichen, sozialen und unternehmerischen Kompetenzen sind wichtig für den beruflichen Erfolg sowie für mehr Gesundheit und Lebensqualität als Erwachsener und in der Familie. Damit die Ausbildung noch attraktiver wird, verlangen wir, dass eine mehrberufliche Ausbildung in den Agrarschulen und die gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen zwischen Gewerbe und Landwirtschaft sichergestellt wird", erklärte Gerhard Wlodkowski, Präsident der LK Österreich, im Rahmen des "Bad Ischler Dialogs 2013".

Landjugend: 1.100 Ortsgruppen

"Die Jugendorganisation der LK, die Landjugend, bietet den Jugendlichen im ländlichen Raum eine Plattform der engagierten Beteiligung am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben. Sie ist mit 90.000 Mitgliedern die größte Organisation ihrer Art im ländlichen Raum und ist österreichweit in 1.100 Ortsgruppen organisiert. Die Landjugendarbeit ist offen für alle Jugendlichen, egal welcher Herkunft und Orientierung, und spricht mit ihrem breit angelegten inhaltlichen Programm die verschiedensten Interessengruppen an", stellte Wlodkowski vor. Die Schwerpunkte gliedern sich einerseits in Bildungsarbeit, so versteht sich die Landjugend als Bildungsträger für Jugendliche im ländlichen Raum, und anderseits in den Bereich Landwirtschaft. Als wesentlichen Auftrag sieht sie die Entwicklung des ländlichen Raumes mit der Land- und Forstwirtschaft als zentralen Baustein für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Kernziel der Landjugend ist es, jungen Menschen Perspektiven im ländlichen Raum zu geben; Perspektiven insbesondere in der Aus- und Weiterbildung, im Wirtschaftsleben sowie in der privaten Entwicklung.

"Auch die jungen bäuerlichen Betriebsleiter können aus einem breit gefächerten Angebot an land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungen und einem vielfältigen Bildungsprogramm mit mehr als 14.000 Kursen und Seminaren des Ländlichen Fortbildungsinstitutes (LFI) wählen. Schließlich wird den Jugendlichen mit 96 Fachschulen und 11 höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie einer sehr beliebten Facharbeiter- (jährlich rund 4.500 Absolventen) und Meisterausbildung (jährlich rund 500 Meisterbriefe) in elf Lehrberufen ein vielfältiger und guter Start ins Berufsleben ermöglicht", so Wlodkowski.

Qualität im Mittelpunkt

Die Qualitätssicherung spielt eine zentrale Rolle in der agrarischen Berufsausbildung. Es wurde bereits seit Jahren mit der Implementierung eines QM-Systems nach ISO-Norm in der land- und forstwirtschaftlichen Bundeslehrlingsstelle begonnen und auf Basis eines einheitlich abgestimmten Qualitätshandbuches in acht Landesstellen der QM-Prozess fortgesetzt. Besonderer Wert wird auf die optimale Gestaltung von Abläufen und Prozessen in der Ausbildung und bei den Prüfungen gelegt.

Meister: Mindestqualifikation für Betriebsleiter

Im Rahmen der Bildungskampagne "Unternehmen Landwirtschaft 2020" soll jeder Bauer, der sein Betriebseinkommen hauptsächlich aus der Landwirtschaft erzielt, zumindest einen Meisterabschluss haben. Damit diese Zielsetzung erreicht werden kann, müssen alle (Förder-) Möglichkeiten für einen kostengünstigen und zeitökonomisch effektiv gestalteten Besuch der Vorbereitungslehrgänge genutzt und die hohe Qualität gewährleistet werden.

Bildungsziele erreichen, Drop-out-Raten reduzieren

Die LK Österreich unterstreicht die Forderung der Sozialpartner nach Einführung von Mindeststandards für das Erreichen von konkreten Bildungszielen am Ende der Schulpflicht. Diese Maßnahme unterstützt maßgeblich die Qualität und das Erreichen der Bildungsziele in der Berufsausbildung, sie reduziert die Drop-out-Quoten in den Landwirtschaftsschulen auf ein Mindestmaß und ermöglicht bessere Lernfortschritte sowie das Erreichen von qualitativ höheren Bildungszielen am Ende der Ausbildung.

Nachholen von Bildungsabschlüssen

Auch das Nachholen von Berufsbildungsabschlüssen im zweiten Bildungsweg spielt für die agrarische Jugend eine wichtige Rolle. Damit die Jugend im ländlichen Raum erreicht werden kann, müssen alle Möglichkeiten für einen kostengünstigen und zeitökonomisch effektiv gestalteten Besuch der Vorbereitungslehrgänge genutzt werden. Dazu zählen aber auch alternative Lern- und Lehrmethoden wie e-learning, modulares Lernen mit Schwerpunktausbildungen, Lehren in Lernfeldern und andere.

Jungübernehmerförderung

Der Erfolg der heimischen Landwirtschaft ist besonders auf die Struktur der Familienbetriebe in der Agrarlandschaft zurückzuführen. Für die Betriebsübernahme durch junge engagierte landwirtschaftliche Unternehmer/-innen braucht es attraktive Rahmenbedingungen und Förderung für innovative Betriebskonzepte sowie für Investitionsvorhaben.

Außerschulische Jugendbildung

Das Schulsystem ist derzeit nicht immer in der Lage, die Jugendlichen vollständig auf die reale Lebenswelt vorzubereiten. Daher sind ergänzende außerschulische Angebote zu forcieren und anerkannte Zertifizierungen der Bildungsprogramme zu etablieren. Primär geht es in der außerschulischen Jugendbildung um die Stärkung der persönlichen, unternehmerischen und sozialen Kompetenz. Aber auch Themen wie der sorgfältige Umgang mit Umwelt und Natur sowie sinnvolle Freizeitgestaltung sind sehr nachgefragt.

Pflicht: Berufsorientierung in der Schule

Für die Bildungs- und Berufsorientierung (Potenzialanalyse) in der Sekundarstufe I (7. und 8. Schulstufe) soll es einen Katalog von Mindestkriterien geben und in den Schulen sollen Bildungsorientierungs-Koordinatoren eingesetzt werden. Eine Grundausbildung für Berufsorientierung im Rahmen der Lehrerausbildung ist verpflichtend zu machen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer Österreich

Dr. Josef Siffert, Tel 01/53441-8521,

E-Mail j.siffert @ lk-oe.at

www.lk-oe.at