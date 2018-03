Bundesminister Rudolf Hundstorfer auf Besuch in der Stadt Traiskirchen

"Revitalilsierung des ehemaligen Semperit-Areals ist ein bundesweites Vorzeigeprojekt."

Wien (OTS) - "Es ist schön, wenn man sieht, dass in einem so großen ehemaligen Industriestätte wie der ehemaligen Semperit wieder Leben, vor allem aber auch wieder Arbeit für viele Menschen einkehrt", so Bundesminister Rudolf Hundstorfer bei seinem Besuch in Traiskirchen. Österreichweit gibt es leider zuwenig solcher positiven Entwicklungen in ehemaligen Großindustriestädten. Neben Gesprächen über die Aufgabenstellungen bei Betriebsansiedelungen mit den beiden Geschäftsführern der Traiskirchner Gewerbepark GmbH, Leopold Wieselthaler und Georg Beckel, besuchte der Minister auch einige der neuen Betriebe im ehemaligen Semperit-Areal, darunter die IT-und Computerfirma ABREVIS sowie das kurz vor der Eröffnung stehende Fittness Center Clever Fit.

Bürgermeister Fritz Knotzer, STR Andreas Babler und die Traiskirchner Kandidatin zur Nationalratswahl, STR Alexandra Kropf

führten mit dem Minister einige Gespräche zu wichtigen Themen - vor allem zum Bereich Betriebsansiedelung und zukunftsfähige Arbeitsplätze - und begleiteten den Minister auf seiner Traiskirchen-Tour. Auch die MitarbeiterInnen des Traiskirchner Rathauses wurden von Minister Hundstorfer - ihrem ehemaligen Vorsitzenden der Gemeindebedienstetengewerkschaft - besucht. "Unser gemeinsames Ziel sind zukunftsfähige Arbeitsplätze so - vor allem für die kommenden Generationen", so Bgm. Fritz Knotzer.

STR Andreas Babler zeigt sich erfreut darüber, "dass es mit einer guten Zusammenarbeit mit den beiden Investoren gelungen ist, eine Industrieruine mitten im Stadtzentrum zu verhindern. Hier wird glücklicherweise heute wieder geforscht, konstruiert, produziert und zukünftig im Fitnesszentrum auch trainiert."

Rückfragen & Kontakt:

STR Andreas Babler

Leiter Bürgermeisteramt

ababler @ traiskirchen.gv.at

Tel.: 0664-1803023