ASFINAG: Sämtliche Maßnahmen zur Bewältigung des Umwegverkehrs bei Sanierung des Arlbergtunnels frühzeitig eingeleitet

ÖBB planen zusätzliche Schienenangebote - Sperre des Arlbergtunnels durch optimierte Bauzeit bereits um einen Monat verkürzt

Innsbruck (OTS) - Die ASFINAG verweist nach der Aussendung von VP-Nationalrat Franz Hörl auf die zahlreichen Abstimmungen mit Wirtschaft, Politik, ÖBB und Behörden im Zuge der notwendigen Errichtung von 37 zusätzlichen Fluchtwegen und der Sanierung des Arlbergtunnels (S 16 Arlberg Schnellstraße). Sogar ein eigener "Tunnelgipfel" wurde bereits Ende Juli einberufen, um gemeinsam Mittel und Wege zu finden, dass der Pkw- und Güterverkehr in den Zeiten der Vollsperre des Arlbergtunnels möglichst ohne große Behinderungen fließen kann. Nach Prüfung durch externe Experten hat die ASFINAG die Bauzeit für das Jahr 2015 bereits auf sechseinhalb Monate - also um einen Monat - verkürzen können. Mit einem Anreizsystem für den Auftragnehmer erwartet sich die ASFINAG noch weitere Optimierungen, wo diese auch möglich sind. Bereits frühzeitig ist die ASFINAG auch mit den ÖBB in Kontakt getreten, um über zusätzliche Kapazitäten im Schienenangebot nachzudenken. So prüfen die ÖBB alternative Güterverkehrskonzepte für die Zeiten der Vollsperre in den Jahren 2015 und 2017. Hier sollen zusätzliche Dienstleistungsangebote durch die zuständige Rail Cargo Austria AG geschaffen werden, um insbesondere dem Güterverkehr in den Zeiten der Sperre gerecht zu werden. Die ÖBB entwickeln derzeit diese Transportlösungen, um sie dann direkt mit den Vertretern der Wirtschaft zu besprechen.

Die ASFINAG hat selbstverständlich bei den Planungen zum Projekt Sanierung/Errichtung Fluchtwege Arlberg Straßentunnel sämtliche mögliche Varianten - wie etwa Bauen unter Verkehr - im Rahmen von Studien und Variantenprüfungen untersucht. Ergebnis daraus: Eine Aufrechterhaltung des Verkehrs ist in erster Linie aus sicherheitstechnischen Aspekten nicht möglich, da im Zuge der Maßnahmen sämtliche Sicherheitseinrichtungen des Tunnels außer Betrieb gesetzt werden müssen. Ein Durchleiten des Verkehrs ohne diese Sicherheitseinrichtungen auf einer Länge von 14 Kilometer ist weder zulässig noch im Sinne der Sicherheitsüberlegungen von ASFINAG, Behörden und Polizei. Deswegen erfüllt die ASFINAG mit der nunmehr präsentierten und verfolgten Variante sämtliche Rahmenbedingungen -von der Sicherheit im Verkehr über die Arbeitnehmersicherheit der ausführenden Firma bis hin zur kürzest möglichen Sperre unter Berücksichtigung, dass der Tunnel in den Wintermonaten sicher und rasch befahrbar bleibt.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Holzedl

Pressesprecher ASFINAG

+43 664 60108 18933

alexander.holzedl @ asfinag.at