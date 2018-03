Angekündigtes Lkw-Fahrverbot auf dritter und vierter Autobahnspur wahlkampfmotiviert

Gesamtperspektive fehlt -Novelle der StVO bietet Anlass zur Umsetzung wichtiger Forderungen der Verkehrswirtschaft

Wien (OTS/PWK635) - "Die Ankündigung eines Lkw-Fahrverbots auf der dritten- und vierten Spur auf Autobahnen sehe ich als populistische Ankündigung im Zuge des Wahlkampfs", betont Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in Bezug auf die gestrigen medialen Ankündigungen von Verkehrsministerin Doris Bures. Klacska stellt klar: "Gegen diesen Vorschlag zur Änderung der StVO, der keine Änderung auf zweispurigen Autobahnen und Schnellstraßen vorsieht, besteht zwar grundsätzlich kein Einwand. Es fehlt der Verkehrsministerin jedoch an einer Gesamtsicht, die Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs zu verbessern." Nicht unkommentiert hingenommen werden könne aber die einseitige Darstellung, dass Lkw nur elf Prozent der Fahrleistung auf Autobahnen und Schnellstraßen erbringen, jedoch an 22 Prozent der Unfälle mit Personenschäden verwickelt sind. Man müsse differenzieren und beachten, dass in den allerwenigsten Fällen der Lkw hauptsächlicher Verursacher der Unfälle ist.

Die Novelle der StVO bietet aber jedenfalls Anlass, weitere wichtige Forderungen der Verkehrswirtschaft umzusetzen. "Auf Anhieb fällt mir hier als Beispiel die Abschaffung des sogenannten "Nacht-60ers" für Lkw ein", fordert Klacska. Und die Begründung für eine Aufhebung lieferte Bundesministerin Bures seiner Ansicht nach gestern gleich selbst mit: Hohe Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen Pkw und Lkw seien nämlich häufig der Grund für Unfälle. Gerade der "Nacht 60er" sei jedoch ein Musterbeispiel für hohe Geschwindigkeitsdifferenzen, hier gelten Tempounterschiede zwischen Pkw und Lkw von bis zu 70km/h. In § 42 Abs 8 ist nämlich festgehalten, dass Lkw über 7,5 t in der Zeit von 22:00 bis 5:00 Uhr nicht schneller als 60 km/h fahren dürfen. Die Transportwirtschaft setze sich daher schon lange für eine Abschaffung der 60 km/h-Beschränkung für LKW in der Nacht ein. "Aufgrund der modernen lärmarmen Fahrzeugtechnologie und der zahlreichen Investitionen in den Lärmschutz auf Autobahnen und Schnellstraßen ist diese Regelung längst überholt", erklärt Klacska. Neben den Tempounterschieden gefährde die derzeitige Regelung die Verkehrssicherheit der Lkw-Lenker und anderer Verkehrsteilnehmer massiv, weil das Fahren über weite Strecken mit einer Geschwindigkeit von maximal 60 km/h für die Lkw-Lenker monoton und ermüdend und für nachkommende Fahrzeuge aufgrund des hohen Geschwindigkeitsunterschiedes beim Nähern gefährlich sei. Außerdem könnten viele Fahrverbote, die in Österreich unkoordiniert erlassen werden und Umwegverkehre verursachen, aufgehoben und stattdessen Überholverbote erlassen werden.

Die Begutachtung bietet auch die Gelegenheit, an weitere wichtige Forderungen der Verkehrswirtschaft zu erinnern, wie die Möglichkeit des Abstellens von Anhängern ohne Zugfahrzeug, die Lockerung des Wochenendfahrverbots für Fahrten im Rahmen der Aus- und Weiterbildung sowie die Anpassung der StVO an die Erfordernisse der Taxi- und Mietwagenbranche, schließt Klacska. (BS)

