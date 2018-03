Toto: Erster Dreizehner-Jackpot, nächste Runde geht es um 340.000 Euro

Annahmeschluss für die Runde 38A am Mittwoch um 18.30 Uhr

Wien (OTS) - In der ersten Toto Runde, in der es um einen Dreizehner ging, gelang es niemandem, 13 Spiele richtig zu tippen, sie endete also ohne Dreizehner. Dabei war es ein ganz besonderer, nämlich ein auf 300.000 Euro aufdotierter Mega 13er. In der nächsten Runde geht es also gleich um den ersten Dreizehner-Jackpot, und da warten dann rund 340.000 Euro.

Und Achtung! Beim neuen Toto werden so genannte kurze Runden gespielt, das heißt, die nächste Runde ist die Runde 38A und findet während der nächsten Woche statt. In dieser Runde 38A wird der Jackpot ausgespielt. Annahmeschluss für die Runde 38A ist am Mittwoch, den 18. September, um 18.30 Uhr.

Übrigens: Dieses Ergebnis weist Parallelen zur Einführung von Toto im Jahr 1949 auf: Auch damals gab es in der ersten Runde keinen Gewinn im ersten Rang, der erste Zwölfer - gewonnen von einer Wienerin -wurde erst in der 2. Runde erzielt.

Die erste neue Torwette Runde endete ebenfalls mit einem Jackpot, niemandem gelang es, alle fünf Fixspiele richtig zu tippen. Somit geht es in der nächsten Runde um mehr als 15.000 Euro.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 37:

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 300.000,00 - 340.000 Euro warten 18 Zwölfer zu je EUR 2.094,60 379 Elfer zu je EUR 22,10 3.140 Zehner zu je EUR 5,30 667 5er Bonus zu je EUR 10,40

Der richtige Tipp 2 2 2 2 1 / 2 1 1 1 2 1 1 X 1 2 X 2 X

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 9.01,40 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 924,30 Torwette 3. Rang: 16 zu je EUR 144,40 Hattrick: JP zu EUR 100.462,10

Torwette-Resultate: 0:+ 2:+ 1:+ 0:1 +:1

