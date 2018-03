PVÖ-Wohlmuth ad Korosec: SPÖ steht für sichere Pensionen - ÖVP für Kürzungen und Belastungen! Das ist der Unterschied!

ÖVP wollte Pensionsnullrunden, höheres Pensionsantrittsalter, noch mehr Abschläge - Unter Schwarz/Blau schlimmste Pensionskürzungen aller Zeiten

Wien (OTS/SK) - "Wenn Seniorenbund-Korosec versucht 'ihre' Partei, die ÖVP, als einzige Retterin der PensionistInnen in Österreich zu verkaufen, dann scheitert dies kläglichst an den Fakten. Denn: Wer hat denn 'mindestens eine Nullrunde' bei den Pensionen gefordert? ÖVP-Obmann Spindelegger! Wer wollte denn das Frauenpensionsalter frühzeitig anheben? ÖVP-Obmann Spindelegger und ALLE Bünde der ÖVP, auch der Seniorenbund! Wer hat denn eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters auf 67 vorgeschlagen? Der steirische ÖVP-Obmann Schützenhöfer! Wer hat denn noch höhere Abschläge für Personen gefordert, die frühzeitig in Pension gedrängt werden? Der Obmann der Jungen-ÖVP Kurz! Und wer hat keine Silbe von dem Kaufkrafterhalt der Pensionen in seinem Wahlprogramm stehen? Die ÖVP!", stellt Andreas Wohlmuth, Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) am Montag richtig. ***

"Ganz im Gegensatz zur ÖVP hat die SPÖ mit Bundeskanzler Werner Faymann die von VP-Spindelegger geforderte Nullrunde abgewendet und tritt mit voller Kraft für die Kaufkraftsicherung der Pensionen ein. Ganz im Gegensatz zur ÖVP hat Kanzler Faymann klargestellt, dass es keine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters und keine frühzeitige Anpassung des Frauenpensionsalters geben wird! Das ist der Unterschied! Das zeigt, welche Partei in Österreich wirklich auf der Seite der älteren Generation steht", betont Wohlmuth. (Schluss) up/mp

Rückfragehinweis: GS Andreas Wohlmuth, Pensionistenverband Österreichs, Telefon: 0664-48 36 138

