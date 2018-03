AK Kaske: "Privatisierungen sind ein schlechtes Geschäft für den Staat"

Strategische Beteiligungen aufstocken statt Infrastruktur verkaufen

Wien (OTS) - AK Präsident Rudi Kaske fordert bei der erneut aufgeflammten Debatte rund um Privatisierungen mehr Sachlichkeit:

"Fakt ist, Privatisierungserlöse wirken laut Maastricht-Vertrag nicht defizitsenkend und bewirken vor allem Einnahmenausfälle in der Zukunft. Durch die letzten Teilprivatisierungen von OMV, Post und Telekom ist der öffentlichen Hand unterm Strich bis jetzt weit über eine Milliarde Euro entgangen, wie AK-Analysen zeigen. Der Verkauf von Staatsanteilen ist für die Budgetsanierung denkbar ungeeignet", so Kaske. Wenn mit dem Privatisierungserlös ein Teil der Staatsschulden getilgt wird, senkt das zwar die Zinsbelastung für den öffentlichen Haushalt. Aber die Rechnung ist unvollständig, so lange nicht berücksichtigt wird, wie hoch die Gewinne sind, die dem Staat dadurch entgehen. Zudem sind strategische Beteiligungen des Staates gerade im Technologiebereich und zur Erhaltung und zum Ausbau der Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort notwendig.

"Privatisierungen bedeuten nichts anderes, als dass die Gewinne künftig nicht mehr ins Budget, sondern an private Investoren fließen", sagt Kaske. Eine starke öffentliche Beteiligung bei wichtigen Unternehmen ist notwendig. Gerade jetzt gehe es darum, den derzeitigen Anteil von 28 Prozent des Staates bei der Telekom zu erhalten und bei einer bevorstehenden Kapitalerhöhung entsprechend mitzuziehen. "Denn gerade diese Beteiligung ist für den Technologiestandort Österreich notwendig", so Kaske. "Die AK fordert daher die Umwandlung der ÖIAG von einer Privatisierungs- in eine Beteiligungsholding; es muss die gesetzliche Möglichkeit geschaffen werden, Beteiligungen aufzustocken."

"Mit den Privatisierungserlösen die Forschungs- und Entwicklungsquote dauerhaft zu erhöhen, klingt erst einmal gut ist aber nicht nachhaltig. Einmalerlöse durch Privatisierungen sind für kontinuierliche Finanzierungen kein geeignetes Instrument", so Kaske.

SERVICE: Die Studie "Was kosten Privatisierungen? Eine Analyse der Auswirkungen erfolgter und allfälliger zukünftiger Privatisierungsschritte auf öffentliche Haushalte" unter:

http://www.arbeiterkammer.at/service/zeitschriften/materialienzuwirts

chaftundgesellschaft/Ausgabe_114.html

