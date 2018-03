VP-Juraczka ad AMS-Skandal: Wer sagt die Unwahrheit, Herr Sozialminister?

Wien (OTS) - "Herr Sozialminister Hundstorfer, wer lügt, sie oder AMS-Vorstand Buchinger? Die skandalöse Vorgehensweise rund um die Neubesetzung der Leitung des AMS Wien muss zu 100% aufgeklärt werden", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Replik auf Berichte in der Tageszeitung Kurier.

Manfred Juraczka: "In einer parlamentarischen Anfrage vom 6. Juli 2012 hat Sozialminister Rudolf Hundstorfer eindeutig verneint, dass auf ihn oder sein Büro hinsichtlich der Neubesetzung der Leitung des AMS Wien Einfluss der Gemeinde Wien bzw. der SPÖ Wien ausgeübt wurde. Er hat eindeutig verneint, dass es tatsächliche oder versuchte Interventionen aus der Führungsebene der Stadt Wien gegeben hat. Und er hat die damaligen Berichte in den Medien als inhaltlich unrichtig bezeichnet. Demgegenüber hat der Vorstand des Bundes-AMS Herbert Buchinger als Zeuge unter Wahrheitspflicht Klartext gesprochen:

"Rudolf Hundstorfer hat mir gesagt, dass die Stadt Wien Frau Dr. Friehs nicht will."

"Auch Vizebürgermeisterin Renate Brauner ist dringend aufgefordert, ihr lautstarkes Schweigen zu unterbrechen und Stellung zu beziehen. Die frühere AMS Wien Leiterin Claudia Finster hat ebenfalls unter Wahrheitspflicht ausgesagt, dass von Brauner immer wieder Ansinnen kamen "der SPÖ Wien in Bezug auf den Finanztopf des AMS Wien Möglichkeiten einzuräumen". Wie hat sich die SPÖ Wien beim Finanztopf des AMS Wien "bedient", Frau Vizebürgermeisterin, legen sie die Fakten auf den Tisch", so der Landesparteiobmann weiter.

Manfred Juraczka abschließend:"Im rot-grünen Wien geht Wirtschaft offenbar nicht ohne Freunderl. Umso verwunderlicher, dass die selbsternannten Aufdecker in Sachen Korruption und Misswirtschaft, die Grünen, auf Tauchstation sind. Was ist die Gegenleistung für das Schweigen der Grünen? Kärnten, Salzburg, Linz, Wien - jetzt kann man endgültig von bundesweit flächendeckenden Skandalen auf Seiten der Genossen sprechen!"

Link zur Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage vom 6. Juli 2012:

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_12169/index.shtml

