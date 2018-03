WGKK: First-Love-Beratung für Schulklassen startet wieder

Auch individuelle Gespräche zu den Themen Sex, Verhütung und Gesundheit möglich

Wien (OTS) - Nach den Sommerferien startet nicht nur der Schulbetrieb - die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) bietet auch wieder ihre First-Love-Beratungen an. Ab sofort haben Schulklassen die Möglichkeit, sich in einem der vier Gesundheitszentren (GZ) oder dem Hanusch-Krankenhaus (HKH) über die Themen Sexualität, Verhütung und Gesundheit zu informieren.

Die Beratung, bei der die WGKK mit der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF) kooperiert, dauert etwa eineinhalb Stunden und ist nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. In den GZ Wien-Mariahilf, Wien-Mitte und Wien-Süd wird die Sprechstunde zwei Mal pro Monat angeboten, im GZ Wien-Nord und im HKH jede Woche. Die Gespräche erfolgen geschlechtergetrennt und ohne die Anwesenheit der Lehrerinnen und Lehrer. Mädchen werden in den GZ von einer Gynäkologin und Burschen von einem Urologen beraten, im HKH informieren Gynäkologinnen und Gynäkologen sowie eine Sexualpädagogin der ÖGF. Diese ist auch bei der Beratung im GZ Wien-Mitte dabei.

Bei dem Ambulanz-Besuch wird den Teenagern zum einen erklärt wie ein Besuch bei einer Gynäkologin/einem Gynäkologen bzw. einer Urologin/einem Urologen abläuft - zum anderen werden ihre Fragen beantwortet.

Um peinliche Situationen zu vermeiden, können die Schülerinnen und Schüler vor dem Besuch ihre Fragen anonym auf einen Zettel schreiben und diesen dann dem Arzt/der Ärztin geben. Natürlich ist es auch möglich während des Besuchs Fragen zu stellen. Wissenslücken gibt es erfahrungsgemäß viele. So wissen viele Teenager nicht, zu welchem Zeitpunkt des Zyklus die fruchtbaren Tage sind oder was die Monatsblutung eigentlich ist. Grund dafür ist, dass viele Jugendliche ihr Wissen über ihren Körper und ihre Sexualität oftmals aus dem Internet oder von Pornos beziehen. Daher haben sie oft unrealistische Erwartungen und fühlen sich auch psychisch unter Druck gesetzt.

Einzelberatung im GZ Wien-Mitte, GZ Wien-Mariahilf und im Hanusch-Krankenhaus

Die Ärztinnen und Ärzte beraten die Teenager aber nicht nur bei einem Besuch mit der Klasse, sondern auch gerne individuell. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Entweder werden die Fragen direkt nach dem Informationsgespräch unter vier Augen gestellt, oder die Jugendlichen gehen selbstständig in das GZ Wien-Mitte oder das GZ Wien-Mariahilf. Die Beratungsgespräche finden jeweils am Dienstag zwischen 13.00 und 14.00 Uhr statt. Achtung: Im GZ Wien-Mitte gibt es nur eine Sprechstunde für Mädchen. Die Beratungsgespräche sind kostenlos und anonym. Möchte ein Mädchen oder ein Bursche aber untersucht werden, so muss sie/er die e-card mitbringen.

Das HKH bietet für Mädchen ebenfalls individuelle Gespräche an. Diese finden jeweils am ersten und dritten Mittwoch im Monat zwischen 14.00 und 18.00 Uhr statt. Die Anmeldung für die Beratung erfolgt vor Ort bis 17.00 Uhr. Neben den Themen, die bei den Schulklassen angesprochen werden, können sich die jungen Frauen im HKH gezielt über Familienplanung informieren. Die Beratung ist hier ebenfalls anonym und kostenlos. Etwaige Untersuchungen sind im HKH ohne das Stecken der e-card möglich.

Schulen können unter folgenden Telefonnummern Termine für ein Beratungsgespräch vereinbaren:

Gesundheitszentrum Wien-Mitte

Strohgasse 28, 1030 Wien

Tel.: +43 1 601 22-40336

Gesundheitszentrum Wien-Mariahilf

Mariahilfer-Straße 85-87, 1060 Wien

Tel.: +43 1 601 22-40691

Gesundheitszentrum Wien-Süd

Wienerbergstraße 13, 1100 Wien

Tel.: +43 1 601 22-4240

Gesundheitszentrum Wien-Nord

Karl-Aschenbrenner-Gasse 3, 1210 Wien

Tel.: +43 1 601 22-40287

Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (Terminkoordination für Schulbesuche im HKH):

Bastiengasse 36-38S, 1180 Wien

Tel.: +43 681 2056 5339

