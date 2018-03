Bundesjugendvertretung beim Sozialpartnerdialog: Zukunft MIT Jugendlichen gestalten!

Die BJV zeigt beim Bad Ischler Dialog unter dem Thema "In die Jugend investieren" aktuelle jugendpolitische Handlungsfelder auf.

Wien (OTS) - Als Sozialpartnerin in Jugendfragen bringt sich die Bundesjugendvertretung (BJV) beim diesjährigen Sozialpartnerdialog in Bad Ischl zum Thema "In die Jugend investieren" ein und zeigt Handlungsfelder auf, die für junge Menschen jetzt dringend angegangen werden müssen:

Politische Bildung und Berufsorientierung ausbauen

BJV-Vorsitzender David Neuber zeigt die Notwendigkeit auf, Politische Bildung an Schulen zu verbessern: "Gerade vor Wahlen zeigt sich, dass junge Menschen oft zu wenig Informationen erhalten und sich auch ganz klar mehr Politische Bildung wünschen. Derzeit gibt es Politische Bildung in verschiedenen Schulformen- und Schulstufen lediglich als Anhängsel anderer Fächer. Wir fordern die Einführung eines eigenen Schulfaches ab der 5. Schulstufe, damit wirklich alle SchülerInnen davon profitieren können."

Auch der Bereich der Berufsorientierung muss für junge Menschen verbessert werden: "Für Jugendliche gibt es zu wenig Informationen über Berufs- und Ausbildungswege, daher wählen sie nach wie vor aus zu wenigen Möglichkeiten aus. Berufsorientierung muss deshalb an Schulen früher angesetzt und forciert werden. Wir fordern dafür ein eigenes verpflichtendes Fach ohne Benotung, in das auch externe PraktikerInnen einbezogen werden", so Neuber.

Bessere Regelungen für Arbeitsverhältnisse und Löhne

Auch am Arbeitsmarkt gibt es viele Maßnahmen, die angegangen werden müssen, um die Lage für junge Menschen zu verbessern, zeigt BJV-Vorsitzende Laura Schoch aus: "Viele Jugendliche müssen sich bei ihrem Berufseinstieg mit prekären Arbeitsverhältnissen zufrieden geben, was mit vielen arbeitsrechtlichen Nachteilen verbunden ist. Daher braucht es endlich bessere rechtliche Absicherung und stärkere Kontrollen, um beispielsweise dem Missbrauch von Praktika vorzubeugen."

Auch sinkende Löhne sind für viele Jugendliche aktuell eine schwierige Herausforderung: "Viele junge ArbeitnehmerInnen können sich ihr Leben nur mit mehreren Jobs finanzieren, Working Poor ist für viele leider Alltag. Dieser Tatsache muss sich die Politik stellen und Gegenmaßnahmen setzen. Wir schlagen hier die Einführung höherer Einstiegsgehälter mit gleichzeitiger Abflachung der Lohnkurve vor, was auch finanziell bedingten Frühpensionierungen entgegen wirken könnte", erklärt Schoch.

Dialog mit Jugendlichen weiterführen

Die BJV zeigt sich erfreut, dass der diesjährige Sozialpartnerdialog dem Thema Jugend gewidmet ist.

"Wie sich auch beim diesjährigen Bad Ischler Dialog zeigt, bringen sich Jugendliche und ihre Vertretungen gerne konstruktiv in politische Diskussionen ein. Wir hoffen, dass der Dialog auch über solche Veranstaltungen hinaus weitergeführt wird. Nur so können wir auch unsere Zukunft gemeinsam gestalten", betonen Schoch und Neuber abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Mag.a Nicole Pesendorfer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0676/ 880 111 048

mailto: nicole.pesendorfer @ jugendvertretung.at