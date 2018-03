Grüne Wien/Hebein: Tageszentrum Ester bietet wohnungslosen Frauen Rückzugsmöglichkeit

Wien (OTS) - Erfreut über die Eröffnung des neuen Tageszentrum "Ester" für wohnungslose Frauen, ein rot-grünes Projekt, zeigt sich die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein. "Die Obdachlosigkeit von Frauen ist noch immer ein Tabuthema. Sie werden öfter Opfer von Gewalt und geraten öfter in die Armutsfalle als Männer. Umso wichtiger für diese Frauen sind geschützte Räume, wo sie sich aufhalten können, auch um Wäsche zu waschen, zu duschen, zu kochen und professionelle Beratung und Betreuung zu erfahren", so Hebein. Zusätzlich werden mit verschiedenen Angeboten wie Selbstverteidigungskursen, Lesungen, Filmvorführungen und Rechtsberatung auch Frauen aus der Nachbarschaft angesprochen und eingeladen. Dabei geht es um eine Begegnung auf Augenhöhe. Rot-Grün bietet damit Frauen in schwierigen Lebenssituationen Schutz und Unterstützung", so Hebein abschließend.

