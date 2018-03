ÖAMTC fordert Faymann und Spindelegger auf, gegen Bayerns Mautpläne vorzugehen

Österreich muss klarstellen, dass Pkw-Maut für Ausländer sofortiges EU-Verfahren bedeutet

Wien (OTS) - Da der bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer auch nach geschlagenen Landtagswahlen an seinen Mautplänen für Ausländer festhält, fordert der ÖAMTC die österreichische Bundesregierung auf, zu handeln. ÖAMTC-Verbandsdirektor Oliver Schmerold: "Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger dürfen eine mögliche deutsche Pkw-Maut für Ausländer nicht tatenlos hinnehmen. Österreich muss klarstellen, dass es eine solche EU-widrige Initiative sofort bei der EU-Kommission beeinspruchen wird. Hier sind massiv österreichische Interessen bedroht. Beispielsweise ist der gesamte Westen Österreichs auf die die Nutzung deutscher Autobahnen angewiesen, man denke nur an das Große Deutsche Eck oder die Verbindungen nach Vorarlberg."

Der bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer hatte im bayrischen Landtagswahlkampf wiederholt angekündigt, dass seine Partei, die CSU, auf nationaler Ebene eine Pkw-Maut für Ausländer durchsetzen will. Nach seinem Wahlsieg am Sonntag hat er diese Forderung bekräftigt. ÖAMTC-Verbandsdirektor Schmerold: "Die Forderung nach einer Pkw-Maut für Ausländer ist ein typisches Beispiel für Wahlkampfrhetorik. Nach geschlagener Wahl ist es Zeit, wieder zur Seriosität zurückzukehren."

Der deutsche ADAC, mit über 18 Millionen Mitgliedern der zweitgrößte Mobilitätsklub der Welt, setzt sich ebenfalls heftig gegen die Mautpläne aus Bayern zur Wehr. Bereits am Dienstag vergangener Woche hatte ADAC-Vizepräsident Ulrich Klaus Becker die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einem "Wortbruch" gewarnt und ihr "Anbiederung an Bayern" vorgeworfen, weil sie ihre Absage an die bayrischen Mautpläne relativiert hatte.

