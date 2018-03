Strolz und Haselsteiner fordern staatliche Eigenkapital-Patenschaft aus Privatisierungserlösen

NEOS will Stillstand beenden und junge Unternehmen beflügeln

Wien (OTS) - Eine starke Wirtschaft mit neuen Rahmenbedingungen für Ein-Personen-Unternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe forderte NEOS beim Auftakt der PINK REvolution Tour in Innsbruck.

"Diese Gruppe ist politisch nicht gut vertreten, obwohl sie das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft darstellt", so NEOS Spitzenkandidat Matthias Strolz. Unterstützt wird er dabei von Hans Peter Haselsteiner: "Wenn es uns gelingt, rasch anachronistische Hindernisse aus dem Weg zu räumen, rentiert sich das doppelt und dreifach - auch für den Staat!"

Österreich hat in den letzten Jahren als Wirtschaftsstandort stark an Attraktivität verloren. Die Abgabenquote ist im europäischen Vergleich unverhältnismäßig hoch, zudem bestehen für ausländische Arbeitskräfte bürokratische Hürden. Haselsteiner: "So kann es nicht weitergehen. Start-ups sind der Schlüssel für Innovation und neue Arbeitsplätze. Wir brauchen Anreize für privates Investment in junge Unternehmen!"

NEOS fordert die Einrichtung eines Jungunternehmerfonds aus Privatisierungserlösen, der mit einer Milliarde starten und mittelfristig auf zwei Milliarden Euro aufgestockt werden soll. "Dafür muss sich der Staat bei Verbund, OMV oder Telekom auf eine starke Kernaktionärsrolle zurückziehen und eine Eigenkapital-Patenschaft übernehmen. Das beflügelt hunderte junge Unternehmen", so Haselsteiner weiter.

Begleitende Maßnahmen sollen den Gründer-Spirit stärken: "Ein One-Stop-Shop für Jungunternehmer_innen, die Abschaffung von Zwangsmitgliedschaften und ein modernes Gewerberecht räumen Barrieren aus dem Weg", so NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar. "Wir kämpfen ab September im Parlament für ein wettbewerbsfähiges Österreich, das kommenden Generationen Chancen bietet!"

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Presseteam | presse @ neos.eu

Stefan Egger | +43 664 88665030