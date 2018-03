Lotto: Solosechser nach Jackpot mit 1,9 Mio. Euro nach Oberösterreich

Steirer und Wiener knacken Joker Jackpot und gewinnen je 196.400 Euro

Wien (OTS) - Großzügig zeigt sich Fortuna im diesjährigen September, denn nach einer einmaligen Jackpot-Unterbrechung gab es am vergangenen Sonntag wieder einen Sechser - bereits den vierten in den fünf September-Ziehungen. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus dem oberösterreichischen Traunviertel hatte das Glück, die "sechs Richtigen" zu tippen, damit den Jackpot im Alleingang zu knacken und rund 1,9 Millionen Euro zu gewinnen. Er bzw. sie verließ sich dabei auf die Hilfe des Computers und war mit einem Quicktipp erfolgreich, in das fünfte Tippfeld von sechs gespielten Tipps platzierte der Zufallszahlengenerator die Kombination 1, 3, 16, 24, 26 und 43.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 17 und erhalten dafür jeweils mehr als 39.300 Euro. Ein Steirer, ein Salzburger und ein Wiener waren per Quicktipp erfolgreich, ein Tiroler kam mit dem System 0/07 noch zu einem Fünfer und fünf Vierern mit Zusatzzahl und damit zu einem Extra-Gewinn von gut 1.600 Euro.

2 Netto-Monatsgehälter zusätzlich gewinnen

Wer Lotto spielt und Hitradio Ö3 hört, kann mit etwas Glück zwei Netto-Monatsgehälter zusätzlich gewinnen, denn Lotto verÖ3facht jetzt das Gehalt von Spielteilnehmern. Von 9. bis 27. September 2013, jeweils von Montag bis Freitag, hat man zweimal täglich die Chance dazu. Nähere Infos sowie die Anmeldung für das Gewinnspiel (bis zum 25. September) gibt es unter www.win2day.at/lotto.

Joker

Beim Joker wurde der Jackpot ebenfalls geknackt. Ein Steirer und ein Wiener erhalten für das "Ja" mehr als 196.400 Euro. Der Wiener machte von der Möglichkeit, drei Joker pro Wettschein spielen zu können, Gebrauch und war mit dem dritten Tipp erfolgreich.

Die endgültigen Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15.9.2013:

1 Sechser zu EUR 1.871.911,30 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 39.327,60 175 Fünfer zu je EUR 980,60 477 Vierer+ZZ zu je EUR 125,90 7.612 Vierer zu je EUR 37,10 11.085 Dreier+ZZ zu je EUR 12,30 115.099 Dreier zu je EUR 4,30 348.638 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,10

Die Gewinnzahlen: 1 3 16 24 26 43 Zusatzzahl: 17

Die endgültigen Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 15.9.2013:

2 Joker zu je EUR 196.443,70 10 mal EUR 7.700,00 136 mal EUR 770,00 1.264 mal EUR 77,00 12.627 mal EUR 7,00 129.801 mal EUR 1,50

Jokerzahl: 5 2 5 0 0 9

