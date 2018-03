Zukunftsgeneration: Die Jugend muss gehört werden!

Forderung nach starker medialer Wahrnehmung, Ausbau von Lehre mit Matura, flächendeckende Berufsorientierung in der Schule sowie Ausbau des Jugendsports

Wien (OTS/PWK634) - Im Rahmen des Sozialpartnergipfels in Bad

Ischl diskutierten die Vertreter der Zukunftsgeneration, Österreichische Gewerkschaftsjugend (ÖGJ), Junge Wirtschaft (JW) und Landjugend (LJ), rund um die Themen Bildung, Wirtschaft und Arbeit sowie Werte und Image der Jugend. Einig war man sich, dass die Stimme der Jugend stärker gehört werden muss, da sie die Zukunft sind.

Einheitlicher Tenor war, dass das verfälschte Image der Jugend in der öffentlichen Wahrnehmung zurechtgerückt werden muss. Die heutige Jugend ist die bestausgebildetste seit Generationen und nicht wie so oft dargestellt ziel- und orientierungslos. "Daher ist besonders eine einheitliche und starke Vertretung der Jugend in der öffentlichen Diskussion von Nöten. Die Interessen der Jugend und der JugendvertreterInnen sind in der öffentlichen Diskussion ernst zu nehmen" so Markus Zuser, LJ-Obmann.

In Punkto "Lehre mit Matura" war der einhellige Standpunkt klar:

Der weitere Ausbau muss rasch vorangetrieben werden. "Das Modell ist ein Erfolgskonzept. Allerdings müssen wir durchsetzen, dass die Lehre mit Matura allen Lehrlingen offen steht, und nicht nur denjenigen, bei denen die Vorbereitung zufällig in den Dienstplan passt. Betroffene sollen sich nicht länger zwischen Arbeit und Ausbildung entscheiden müssen. Dafür muss es ein Rechtsanspruch auf 'Lehre mit Matura' in der Arbeitszeit geben", fordert ÖGJ-Vorsitzender Sascha Ernszt.

Bereits vor der Wahl des Berufes soll eine Orientierung erleichtert werden. "Schon in der Schule soll zukünftig die Vielfältigkeit der heimischen Wirtschaft näher erläutert werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Möglichkeiten und ihre Talente durch eine Potenzialanalyse näher kennenlernen. Dies soll besonders durch die flächendeckende Schaffung eines entsprechenden Schulfaches erreicht werden, in dem nicht nur Lehrer sondern auch Praktiker über ihren Beruf informieren", so Markus Roth, Bundesvorsitzender der JW.

Alle drei Vorsitzenden waren sich einig, dass die Sportförderung in den Schulen, auch in den Berufsschulen, stärker ausgebaut werden muss. "Die Gesundheit der Jugendlichen spart in der Zukunft hohe Gesundheitskosten ein", so alle drei Vorsitzenden zum Abschluss. (BS)

